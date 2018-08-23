Рівень тіньової економіки у першому кварталі знизився на 4% – Мінекономрозвитку



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Детінізація економіки стала можливою завдяки збереженню макроекономічної стабільності та позитивних економічних тенденцій

У першому кварталі 2018 року рівень тіньової економіки в Україні становив 33% від офіційного валового внутрішнього продукту, що на 4 відсоткові пункти менше порівняно з першим кварталом торік.

Про це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«За розрахунками Мінекономрозвитку в І кварталі 2018 року рівень тіньової економіки склав 33% від офіційного ВВП, що на 4 відсоткові пункти менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що детінізація економіки стала можливою завдяки збереженню макроекономічної стабільності та позитивних економічних тенденцій в умовах реалізації політики, спрямованої на розширення внутрішнього попиту, чому сприяло, у тому числі, підвищення доходів населення.

Також важлива роль належала зміцненню інвестиційної складової економічного зростання в умовах продовження процесів реформування економіки, збереження високого рівня ділової активності бізнесу.

Водночас динаміку детінізації стримують невирішені проблеми. Це, зокрема, значні виклики стабільності фінансової системи країни та наявність не підконтрольних владі територій, що утворилися внаслідок військової агресії на території країни.

Нагадаємо, у квітні Мінсоцполітики звітувало, що 40% економіки України перебуває в тіні.