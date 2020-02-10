«Рівнегаз» продовжуватиме діалог з Регулятором щодо підвищення зарплат газовиків новини компаній



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З січня у «Рівнегазі» зарплати складатимуть 11200 грн на місяць, однак це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ «Рівнегаз» збільшити середню зарплату на підприємстві на 18%. Але рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середні зарплати в промисловості по області. АТ «Рівнегаз» продовжуватиме конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали достойну оплату праці.

Впродовж останніх років середня заробітна плата АТ «Рівнегаз», передбачена в тарифі, складала 3903 грн на місяць. Втім, співробітники компанії отримували вищу оплату праці. АТ «Рівнегаз» знайшло можливість виплачувати працівникам 8832 грн на місяць.

Щоб мережі працювали безаварійно і безперебійно, щоб своєчасно на виклики виїжджали бригади аварійно-диспетчерських служб, щоб оперативно проводився ремонт, заміна та обслуговування газопроводів, здійснювалася повірка та заміна лічильників, обслуговування абонентів у центрах обслуговування клієнтів, у АТ «Рівнегаз» вирішили підвищити заробітні плати співробітникам. Це стало можливим завдяки спрямування ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. При цьому накопичувалися борги перед контрагентами і постачальниками. Однак кваліфіковані та досвідчені співробітники для газорозподільного підприємства - головний пріоритет.

Нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути і збільшити діючі заробітні плати. З січня у АТ «Рівнегаз» вони складатимуть 11200 грн на місяць. Втім, це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці.

«Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок достойної оплати праці. Адже АТ «Рівнегаз» є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Вікторія Головатчик, начальник управління з персоналу АТ «Рівнегаз». - Тому ми будемо наполягати, щоб заробітні плати наших працівників були не меншими за середню заробітну плату по промисловості у відповідній області».

Разом з тим, АТ «Рівнегаз» продовжує інвестувати в своїх співробітників. Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там проводять навчання та розвиток лінійного персоналу. Також продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств.

АТ «Рівнегаз» продовжить активно відстоювати інтереси своїх працівників і робити все можливе для того, щоб утримувати кращі кваліфіковані кадри на ринку. Зараз штат компанії укомплектований на 88,8%.