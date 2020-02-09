Стало відомо, скільки хочуть заробляти українці і кому стільки платять



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У Києві хочуть заробляти більше на 27%, ніж пропонують роботодавці

19 275 грн – таку зарплату українці назвали достатньою для життя. Про це йдеться в недавньому дослідженні R & B Group. Однак реальність зовсім інша – середня зарплата по Україні в листопаді 2019 року склала 10 679 грн.

Кому в Україні готові платити більше 19 тис. грн, розбирався сайт «Сьогодні».

Кому готові платити 19 275 грн

За даними Держстату, в грудні «достатню» і вище зарплату отримали працівники чотирьох сфер:

Авіаційний транспорт – 28 600.

Інформаційні технології – 19 634 грн (в статистиці враховуються тільки офіційні зарплати).

– 19 634 грн (в статистиці враховуються тільки офіційні зарплати). Фінансова та страхова діяльність – 22 198 грн.

Держуправління та оборона – 20: 360 грн. При цьому в листопаді середня зарплата держуправлінців склала 15 579 грн. Такий ривок пов’язаний з виплатою премій в кінці року.

Трохи менше отримали працівники професійної, наукової і технічної діяльності – 17 534 грн.

Найнижчі зарплати у працівників пошти і кур’єрів – 6624 грн. У сфері громадського харчування – 7280 грн, в охороні здоров’я та соцдопомоги – 8505 грн.

У Києві готові платити більше 19 000 грн менеджерам з продажу, каже Тетяна Пашкіна, HR-експерт сайту robota.ua. Однак це буде не ставка – «витягнути» на таку зарплату продажник може за рахунок бонусів за результатами роботи.

«Стільки готові платити на виробництвах кваліфікованим слюсарям, сантехнікам, зваровальникам. Водіям громадського транспорту, далекобійникам. У цю межу входять маркетологи, асистенти-перекладачі. Якщо розглядати програмістів, то їм платять значно більше. У регіонах таку зарплату можуть отримувати або висококваліфіковані фахівці, або керівники, або IT-фахівці», – розповіла Тетяна Пашкіна.

Розрив у зарплатах сягає 27%

У Києві працівники в середньому очікують отримувати 20 496 грн, але роботодавці готові платити 15 024 грн, проаналізували в robota.ua. Розрив сягає -27%.

В інших містах-мільйонниках розрив менше.

Одеса: пропонують – 13 362; очікувана зарплата – 15 632 (-15%);

Львів: пропонують – 12 742; очікувана зарплата – 13 663 (-7%);

Дніпро: пропонують – 12 402; очікувана зарплата – 13 280 грн (-7).

Такий розрив пов’язаний з тим, що не всі, хто шукає роботу, – безробітні, пояснює Тетяна Пашкіна. Є великий відсоток працевлаштованих людей, які розміщують резюме, щоб знайти кращі умови. Їм не цікава середньоринкова зарплата. Тому такі здобувачі вказують зарплату вищу за ту, яку вже отримують.

Якщо в Києві фахівець отримує 17 000 грн, то він буде відгукуватися на вакансії із зарплатою вище. Водночас роботодавці бачать, що в середньому по Києву цей фахівець отримує 17 000 і може вказати у вакансії 17 500. Така зарплата навряд чи зацікавить вже працюючого фахівця.

«Якщо ми говоримо про міста-мільйонники, то там велика частина приїжджих. Для них орендна плата – значна стаття сімейного бюджету. Через це виникає ситуація, коли роботодавець пропонує середньоринкову зарплату, а вона не завжди враховує особисті компоненти», – зазначає Тетяна Пашкіна.

У такого розриву можуть бути ще дві причини, вважає Дмитро Суслов, директор українського сервісу для управління бізнесом «Бітрікс24». По-перше, велика частина бізнесу просто виживає, і, щоб не платити податки, зарплати дають у конвертах. Тому сума фактичної оприлюдненої зарплати істотно нижча. По-друге, люди часто хочуть отримувати необгрунтовано високу зарплату, незважаючи на те, що не володіють унікальними вміннями, тому свою роль відіграють і завищені запити.

Як отримати бажану зарплату

Якщо працівник все-таки хоче отримувати бажану зарплату, йому слід спочатку задатися питанням «Що потрібно зробити для справи, щоб я міг заробляти більше?», вважає Олег Лиховид, керівник Фонду Людвіга Ерхарда, координатор програми «Трудові резерви».

Для працівника на виробництві досить отримати потрібну кваліфікацію і сумлінно працювати, каже Лиховид.

«Офісним працівникам потрібно проявляти ініціативу і розвивати «м’які навички». Це знання і навички не тільки за основною професією, але в плані відносин з колегами, вміння презентувати свої проекти, і багато чого ще», – зазначає Олег Лиховид.

Як варіант, можна попросити підвищення зарплати у роботодавця. Але працівник повинен довести свою цінність для компанії, каже Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук. Тобто братися за складні завдання і успішно їх виконувати. Проявляти ініціативу. А у випадках, коли перспективи для підвищення немає, слід починати пошук нової, більш високооплачуваної роботи.

«Роботодавець погоджується на прохання працівника підняти зарплату, якщо підприємство має таку можливість. Якщо компанія не збирається утримувати працівника і готова його замінити кимось іншим, то, радше за все, в підвищенні зарплати йому відмовлять. Багато роботодавців негативно реагують на прохання про підвищення зарплати. Тому працівник, який попросив про підвищення зарплати, в деяких випадках ризикує, тому що керівники можуть почати шукати його помилки і прорахунки, щоб довести, що він не гідний підвищення», – говорить Олександр Хмелвський.

Дмитро Суслов називає чотири причини, за якими він би погодився підняти зарплату співробітникові.Перша – якщо співробітник того вартий, друга – якщо рівень оплати праці таких фахівців на ринку вищий, третя – якщо є бажання утримати людину в команді, і четверта – якщо вміння фахівця унікальні і він дуже результативно працює. Але, додає Суслов, якщо хтось із команди попросить підвищення заробітної плати, він почне придивлятися до співробітника уважніше, звертати увагу на його поведінку і роботу – адже потенційно цей працівник може піти з компанії в пошуках кращої оплати праці.

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