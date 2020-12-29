104ua маркет: відкрито перший в Україні спеціалізований онлайн супермаркет газових приладів

Вся товарна лінійка на 104ua маркет укомплектована виключно брендами перевірених виробників

В Україні почав роботу перший спеціалізований онлайн супермаркет газових приладів і обладнання. Унікальність 104ua маркет в тому, що тут можна придбати газові котли, колонки, лічильники та інше газове обладнання кращих світових і українських виробників.

Щорічно на українському ринку продають нових газових котлів на суму 2,9 млрд грн. З них 57% припадає на імпортні прилади, а решта 43% зроблені на підприємствах України. Якість, надійність як зарубіжного так і вітчизняного газового обладнання при цьому істотно відрізняється, і нерідко ефективність нового котла мало відрізняються від старого.

Для того, щоб гарантувати високу якість, ефективність і безпеку вся товарна лінійка на 104ua маркет укомплектована виключно брендами перевірених виробників. З міжнародних це BOSСH, Bахі, Eurotherm, Proterm, Immergas, Roda, Vaillant. З українських – Данко, а також САМГАЗ і 104.UA (сигналізатори).

Асортимент брендів і моделей 104ua маркет сформований так, що будь-якому з 13 млн споживачів газу в Україні запропонувати кілька конкурентних пропозицій по кожній позиції.

На сайті можна придбати:

котли

колонки

газоаналізатори

лічильники газу

смарт-модеми, для автоматичної передачі споживання газу і використання в рамках технологій «Розумний будинок»

Лінійка брендів та моделей обладнання буде постійно розширюватись.

Вибір можна зробити самостійно, за допомогою зручного функціоналу для порівняння, або скористатися допомогою консультантів. Для цього достатньо зв'язатися з контакт центром 104UA МАРКЕТ за телефоном 0 800 304 104 (дзвінки безкоштовні для всіх операторів зв'язку) і покупця з'єднають з індивідуальним менеджером, який допоможе вибрати потрібний газовий прилад і погодить час доставки.

104ua маркет є частиною єдиного сервісу 104.UA, створеного в жовтні 2020 року. У 104.UA включені онлайн і мобільні сервіси для споживачів газу, а також мережу з 125 клієнтських просторів і Всеукраїнський контакт центр.

Компанія 104.ua заснована Регіональною Газовою Компанією з метою впровадження єдиних стандартів якісного обслуговування споживачів природного газу. РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.