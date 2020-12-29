104ua маркет: відкрито перший в Україні спеціалізований онлайн супермаркет газових приладів
Вся товарна лінійка на 104ua маркет укомплектована виключно брендами перевірених виробників
В Україні почав роботу перший спеціалізований онлайн супермаркет газових приладів і обладнання. Унікальність 104ua маркет в тому, що тут можна придбати газові котли, колонки, лічильники та інше газове обладнання кращих світових і українських виробників.
Щорічно на українському ринку продають нових газових котлів на суму 2,9 млрд грн. З них 57% припадає на імпортні прилади, а решта 43% зроблені на підприємствах України. Якість, надійність як зарубіжного так і вітчизняного газового обладнання при цьому істотно відрізняється, і нерідко ефективність нового котла мало відрізняються від старого.
Для того, щоб гарантувати високу якість, ефективність і безпеку вся товарна лінійка на 104ua маркет укомплектована виключно брендами перевірених виробників. З міжнародних це BOSСH, Bахі, Eurotherm, Proterm, Immergas, Roda, Vaillant. З українських – Данко, а також САМГАЗ і 104.UA (сигналізатори).
Асортимент брендів і моделей 104ua маркет сформований так, що будь-якому з 13 млн споживачів газу в Україні запропонувати кілька конкурентних пропозицій по кожній позиції.
На сайті можна придбати:
- котли
- колонки
- газоаналізатори
- лічильники газу
- смарт-модеми, для автоматичної передачі споживання газу і використання в рамках технологій «Розумний будинок»
Лінійка брендів та моделей обладнання буде постійно розширюватись.
Вибір можна зробити самостійно, за допомогою зручного функціоналу для порівняння, або скористатися допомогою консультантів. Для цього достатньо зв'язатися з контакт центром 104UA МАРКЕТ за телефоном 0 800 304 104 (дзвінки безкоштовні для всіх операторів зв'язку) і покупця з'єднають з індивідуальним менеджером, який допоможе вибрати потрібний газовий прилад і погодить час доставки.
104ua маркет є частиною єдиного сервісу 104.UA, створеного в жовтні 2020 року. У 104.UA включені онлайн і мобільні сервіси для споживачів газу, а також мережу з 125 клієнтських просторів і Всеукраїнський контакт центр.