Робота за кордоном. Топ-5 країн, куди найчастіше кличуть українських айтішників

Найбільше грошей українським айтішникам пропонують на Кіпрі – близько 135 тис. грн

Щорічно 5-7% українських фахівців зі сфери IT/телеком їдуть працювати за кордон. Повертаються в країну одиниці. Такі дані оприлюднили аналітики grc.ua.

У липні 5% усіх вакансій у сфері IT/телеком пропонували роботу за кордоном. У травні-червні таких вакансій було трохи менше – 3,2% від загального числа всіх актуальних вакансій категорії.

Більшість роботодавців, які пропонують українським айтішнікам роботу за кордоном, – це компанії-аутсорсери, що віддалено працюють з іноземними замовниками (49% оголошень), або рекрутери, які шукають фахівців на замовлення іноземних компаній (32%). Але є й прямі запити на релокейт від міжнародних компаній.

Компенсація для IT-фахівця, який вибирає роботу за кордоном, коливається від 40 тис. грн до 250 тис. грн. Рівень заробітної плати залежить від країни, рівня професіоналізму кандидата, досвіду роботи і «рідкості» навичок. Так, наприклад, PHP-розробнику-початківцю у Вірменії пропонують від 40 до 60 тис. грн (після оподаткування). Робота віддалена, але переїзд до Вірменії – обов’язковий, команда проводить щотижневі зустрічі в офісі. Знання англійської не потрібно, важливо – знання баз даних (MySQL / PostgreSQL / Oracle / etc). Для порівняння: фахівцю-початківцю в PHP-розробці на Кіпрі пропонують уже від 2300 EUR (на руки), крім цього, обіцяють бонус за переїзд, допомогу в оформленні документів для переїзду співробітника та його сім’ї, й оплату житла протягом перших двох місяців. Англійська – на рівні Upper Intermediate – обов’язкова вимога, так само, як і досвід роботи на PHP, Golang, Linux, MariaDB, Redis, ElasticSearch, ClickHouse.

Найчастіше українців шукають ІТ-компанії з Молдови (4%), Вірменії (5%), Німеччини (7%), США (12%) і Кіпру (21%). Є вакансії також для тих, хто мріє переїхати до Польщі, Ізраїлю, країн Балтики, але їх значно менше.

Найвища компенсація, згідно з даними аналітиків, для фахівців зі сфери IT, які мріють про переїзд, – на Кіпрі. Середній оклад для айтішників на острові – близько 135 тис. грн. Фахівці-початківці можуть розраховувати на оклади від 95,6 тис. грн (45% всіх актуальних вакансій категорії IT/телеком на острові). Фахівці з досвідом роботи від шести років можуть розраховувати на компенсацію від 249 тис. грн (3% всіх вакансій).

На другому місці за рівнем заробітних плат – Німеччина. Середній оклад для IT-спеціалістів у цій країні – близько 110 тис. грн. Можна отримувати і більше (від 161 тис. грн), але таких вакансій лише 10%. Більшість пропозицій про роботу (40%) передбачає компенсацію від 67,2 до 100 тис. грн, при цьому переїзд до Німеччини не обов’язковий. Найчастіше це віддалена робота на німецьку компанію, що не має на меті переїзд або переїзд можливий після закінчення випробувального терміну (в такому разі заробітна плата переглядається).

На третьому місці серед країн із найвищими зарплатними пропозиціями для IT-фахівців на кадровому порталі grc.ua – США. Середня компенсація – близько 105 тис. грн/місяць. Тут також можливі варіанти співпраці – віддалено з України, робота за часом Нью-Йорка, Каліфорнії або Далласа (заробітна плата від 58 до 120 тис. грн) або повноцінний переїзд у країну зоряно-смугастого прапора (17% від загального числа всіх вакансій, які пропонують роботу українським айтішникам у США).

Четверте місце – у Вірменії. Середня компенсація праці розробника в країні – до 100 тис. грн. Найбільше вакансій у зарплатному діапазоні від 60 до 85,9 тис. грн (50%). Порівняно з київськими мірками, це не найвищі оклади, але у Вірменії їх готові платити навіть новачкам без досвіду роботи або з мінімальним досвідом роботи. Відмінна можливість спробувати пожити за кордоном, набратися досвіду й оцінити свої сили.

Найменше пропонують компанії зі штаб-квартирами в Молдові. Середня компенсація, яку готові платити молдавські роботодавці, становить близько 45 тис. грн. Найчастіше (67% всіх вакансій регіону) шукають не розробників, а фахівців із продажів у сфері IT. Розробникам пропонують оклади від 56 тис. грн (початковий рівень, мінімальне знання англійської мови, є можливість працювати віддалено з України).

До слова, на території колишньої виправної колонії у Львові, яку першою приватизували в Україні, побудують кампус, де планують створити всі умови для розвитку талантів міста. Власником території стала одна з компаній групи SoftServe, що працює у сфері IT.