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    «Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн

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    Організатора &laquo;схеми&raquo; силовики знайшли у СІЗО Харкова - «Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн
    Організатора «схеми» силовики знайшли у СІЗО Харкова
    Фото: Кіберполіція

    Кіберполіція зупинила схему викрадення грошей через фейкові сайти

    Кіберполіція припинила схему привласнення 18 мільйонів гривень громадян за допомогою фішингу. Дев’ятьом людям оголосили підозри, ймовірний організатор групи перебуває в СІЗО. Про це повідомляє Кіберполіція.

    За даними слідства, організував схему 20-річний хлопець, який перебуває під вартою. Він, як кажуть у поліції, залучив своїх співкамерників, які також підшукували «робітників» в Інтернеті. За даними слідства, фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику.

    Для здійснення платежу або для продажу товару вони надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.

    За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

    «Також встановлено, що підозрювані реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих – громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн», – заявили в Кіберполіції.

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    «Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн
    «Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн
    «Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн

    Загалом поліцейські провели 24 обшуки, зокрема у слідчому ізоляторі. Дев'ятьом фігурантам оголосили підозри за статтями 225 (створення злочинної організації та участь у ній) та 190 (шахрайство). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    У кіберполіції для цього рекомендують:

    • не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми;
    • для онлайн-шопінгу використовувати лише перевірені ресурси;
    • уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;
    • нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;
    • у разі купівлі на платформі оголошень, обговорювати деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходити у месенджери.
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    Теги: Харків шахрайство СІЗО інтернет викрадення кібербезпека
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    «Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн