«Офіс» у СІЗО. Харківські ув’язнені видури у довірливих громадян 18 млн грн
Кіберполіція зупинила схему викрадення грошей через фейкові сайти
Кіберполіція припинила схему привласнення 18 мільйонів гривень громадян за допомогою фішингу. Дев’ятьом людям оголосили підозри, ймовірний організатор групи перебуває в СІЗО. Про це повідомляє Кіберполіція.
За даними слідства, організував схему 20-річний хлопець, який перебуває під вартою. Він, як кажуть у поліції, залучив своїх співкамерників, які також підшукували «робітників» в Інтернеті. За даними слідства, фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику.
Для здійснення платежу або для продажу товару вони надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти. Інші члени групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.
За оперативними даними, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.
«Також встановлено, що підозрювані реалізовували вказану схему і для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих – громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн», – заявили в Кіберполіції.
Загалом поліцейські провели 24 обшуки, зокрема у слідчому ізоляторі. Дев'ятьом фігурантам оголосили підозри за статтями 225 (створення злочинної організації та участь у ній) та 190 (шахрайство). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У кіберполіції для цього рекомендують:
- не переходити за підозрілими гіперпосиланнями, надісланими сторонніми;
- для онлайн-шопінгу використовувати лише перевірені ресурси;
- уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;
- нікому не повідомляти дані карти, паролі та інші дані, що можуть використовуватися для підтвердження платежів;
- у разі купівлі на платформі оголошень, обговорювати деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходити у месенджери.