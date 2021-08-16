Кому найлегше знайти роботу у Львові? Оприлюднено несподівані дані

Для кандидатів з досвідом роботи від шести років – лише 1% актуальних вакансій

Персонал без досвіду роботи або з мінімальним навичками – такі вакансії найбільш актуальні на початок серпня серед роботодавців Львова (45% усіх актуальних пропозицій). Такі дані оприлюднив кадровий портал grc.ua.

39% компаній готові взяти кандидата з досвідом від року до трьох. Більш досвідчені претенденти зможуть знайти роботу серед 15% оголошень. А для тих, у кого досвід від шести років – всього лише 1% актуальних вакансій.

У ТОП-5 найбільш затребуваних фахівців увійшли: ІТ (18% усіх актуальних вакансій регіону), продажі (15%), робітничий персонал (8%), банки/лізинг (7%) та робота для молоді та студентів (7%). Найменше вакансій для пошукачів роботи у сфері юриспруденції (0.5%), вищого менеджменту (0.3%), страхування (0.3%), у галузі державної служби/ГО (0.1%) та індустрії краси та спорту (0.1%).

Середня зарплата, яку пропонують у Львові на початок серпня, становила 16.6 тис. грн. Проте значна частина роботодавців – 48% готові платити набагато менше – від 10 тис. грн. У той же час зарплата у 28% компаній починається від 17 тис. грн, ще 24% роботодавців оцінюють своїх працівників сумами від 24 тис. грн.

Дані: grc.ua

Претенденти на вакансії добре розуміють реалії ринку – їхні фінансові запити майже збігаються із пропозиціями роботодавців. Так, 35% кандидатів Львова згодні отримувати до 11,8 тис. грн. Ще 27% погодяться на заробітну плату від 11,8 до 17,6 тис. грн. На більш високу винагороду претендують 38% львів’ян.

Найбільше резюме отримують компанії з вакансіями для молоді (22% усіх активних резюме), за ними йде сфера продажів (17%), маркетинг/реклама (13%), IT (8%) та транспорт/логістика (6%).

Львів’яни не готові працювати у сфері освіти (0,4% резюме), на державній службі (0,4%), у сфері закупівель (0,4%), виконувати функції домашнього персоналу (0,3%) чи трудитися в індустрії краси і спорту (0,3%).

Та й ті, хто відгукується на вакансії, мають набагато більший досвід, ніж потребують роботодавці – у 35% кандидатів досвід роботи від шести років.

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