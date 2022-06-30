Коли з Росії знімати санкції, вирішуватиме Київ? Заява Шольца

Санкції з Кремля можуть бути зняті, але є ряд умов

Канцлер Німеччини підняв тему зняття санкцій з Москви

Санкції проти Москви будуть діяти доти, доки Київ не погодить їх скасовувати. Таку умову для зняття з Росії обмежень назвав канцлер Німеччини Олаф Шольц на підсумковій пресконференції після саміту G7.

«Без чесної угоди з Україною також і санкції продовжуватимуть залишатися в силі», – сказав Шольц, нагадавши про обмеження, введені у зв'язку анексією Криму.

Раніше німецький лідер заявив, що санкції проти Росії буде скасовано лише після миру в Україні. Він також заявив, що країни Заходу солідарні у своєму намірі не дозволити Росії перемогти у війні з Україною та нарощувати економічний тиск на неї.

Політик також зазначив, що для відновлення України необхідно створити новий «план Маршалла». За словами Шольца, відновлення вимагатиме додаткових коштів, тому новий план має бути добре пропрацьоваий.

Раніше Шольц уникнув відповіді на питання про гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, Німеччина продовжить надавати Україні гуманітарну, фінансову допомогу й військову підтримку. Також G7 долучиться до повоєнної відбудови країни.

Крім того Трюдо і Шольц обговорили військову допомогу Україні. Також Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка.

Раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.