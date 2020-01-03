Росія припинила експорт нафти в Білорусь



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Запаси раніше придбаної нафти дозволять зберегти завантаження двох білоруських НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня

Росія припинила експорт нафти в Білорусь з 1 січня. Про це повідомляє Интерфакс з посиланням на прес-службу концерну Білнафтохім.

«Поставки нафти з Росії зупинилися, зараз йде активна робота із укладання контрактів на січень», - сказав в коментарі агентству представник прес-служби концерну.

У Білнафтохімі також зазначили, що білоруські НПЗ продовжують роботу на накопичених в грудні залишках сировини.

«Нафтопереробні заводи працюють на завантаженні, яке знижене до мінімального технологічного рівня», - зазначив представник Білнафтохіму.

За його словами, в концерні також ведеться «активна робота із організації альтернативних Росії поставок нафти, в усіх напрямках».

Також наголошується, що раніше білоруські НПЗ - ВАТ Нафтан (Вітебська область) і Мозирський НПЗ (Гомельська область) констатували відсутність контрактів з російськими нафтовими компаніями на поставку нафти і припинення поставок сировини з 1 січня.

«Ми працюємо зі зниженим завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні. Контракти на поставку нафти, як і раніше, не укладені, поставки відсутні з 1 січня», - повідомив представник НПЗ.

Представник іншого заводу також заявив, що ситуація в порівнянні зі станом справ на 31 грудня не змінилася, контрактів на поставку нафти немає.

На підприємствах заявили, що поточні запаси нафтової сировини дозволять зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Раніше повідомлялося, що Білорусь хоче стягнути з Росії $70 мільйонів за «брудну» нафту.