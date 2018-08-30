Росія у першому півріччі стала лідером з інвестицій в Україну



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Росіяни інвестували в Україну 436 млн доларів

Протягом січня-червня 2018 року в Україну надійшло 1,259 млрд доларів інвестицій. З цієї суми 436 млн доларів надійшли від інвесторів з Росії, що становить 34,6% від загального обсягу.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

На другому місці з інвестицій в Україну знаходиться Кіпр, який вклав 219 млн доларів, на третьому місці Нідерланди з 207,7 млн доларів.

Інвестиції з Австрії склали 58,7 млн доларів, з Польщі - 54,1 млн доларів, Франції - 46,9 млн доларів і 43,4 млн доларів з Великобританії.

Повідомляється, що 59,6% (750 млн доларів) інвестицій спрямовано у фінансову та страхову діяльність, 9,6% - в оптову і роздрібну торгівлю, 8,2% - у промисловість, інформації і телекомунікації 7,9%.

При цьому вибуло 278,7 млн дол., а позитивна переоцінка склала 58,6 млн дол.

До слова, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що товарообіг між Україною і США за рік зріс на 70%.