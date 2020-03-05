Російська держкорпорація погрожує заарештувати активи України за кордоном



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Пакет акцій «Промінвестбанку» був проданий в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС 4 березня за 268,71 мільйона гривень

У РФ говорять про втрати через продаж в Україні «Промінвестбанку», що є «донькою» російського банку

Російська держкорпорація «Внєшекономбанк» погрожує заарештувати активи України за кордоном, щоб покрити свої збитки через продаж української «доньки» «Промінвестбанку». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що акції ПІБу були продані на аукціоні 4 березня попри заборону Стокгольмського арбітражу. Інформацією про покупця ВЕБ не володіє.

ММи докладемо всіх законних зусиль для компенсації наших втрат за рахунок активів України на території іноземних юрисдикцій», – заявив старший віцепрезидент правового блоку ВЕБа Ігор Краснов.

Востаннє пакет цих акцій виставлявся на біржу 11 лютого 2020 року, з ціною 266,05 млн грн, що була знижена вдвічі в порівнянні з попереднім подібним аукціоном.

Однак російський ВЕБ оскаржив проведення аукціону в суді і торги не відбулися.

Пакет акцій «Промінвестбанку» в розмірі 99,7726% був проданий в рамках виконавчого провадження на торгах фондової біржі ПФТС 4 березня за 268,71 мільйона гривень. Відповідна інформація розміщена на сайті біржі без вказівки покупця.

Як уточнили агентству «Інтерфакс-Україна» на біржі, питання про кількість учасників торгів та інші деталі угоди слід задавати Міністерству юстиції.

Як повідомлялося, у вересні минулого року суд заарештував центральний офіс Промінвестбанку.