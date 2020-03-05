В Європарламенті проведуть дебати про імплементацію Мінських угод



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В Європарламенті проведуть дебати на тему «П'ять років імплементації Мінських домовленостей та дорожня карта від війни до миру»

Дебати відбудуться 10 березня

У Європейському парламенті наступного тижня відбудуться дебати щодо реалізації Мінських угод.

Відповідне питання є у порядку денного березневої сесії Європарламенту. Наступного тижня вона відбудеться у французькому Страсбурзі.

Дебати пройдуть наступного вівторка, 10 березня, у другій половині дня. Їхня назва – «П'ять років імплементації Мінських домовленостей та дорожня карта від війни до миру».

У дебатах візьме участь високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який виступить із промовою.

Засідання Європарламенту транслюватиметься онлайн на мультимедійних ресурсах ЄС.

Також нагадаємо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус. «Дорогі друзі, на превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3-5 березня Український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції Covid-19», - йдеться у повідомленні.