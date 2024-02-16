Розблокування розрахунків українських компаній за бондами стане логічним продовженням курсу на валютну лібералізацію — експерт

Раніше Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній

«Національний банк в умовах війни дивує весь світ ефективністю підтримки стабільності на фінансових ринках»

Розблокування розрахунків великих українських компаній за зовнішніми боргами дозволить Україні уникнути параду гучних дефолтів і значного погіршення стосунків нашої держави із західними партнерами.

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Про це заявив Олексій Кущ, коментуючи звернення Уряду до НБУ щодо продажу українськими компаніями валюти для розрахунків із західними кредиторами, пише Телеграф.

«Національний банк в умовах війни дивує весь світ ефективністю підтримки стабільності на фінансових ринках. Стабільний валютний курс, стійкість платіжної системи й прибуткова діяльність банків – це безумовні досягнення керівництва Найбанку. Але все це може бути перекреслено парадом гучних дефолтів великих українських компаній за зовнішніми зобовʼязаннями. Розблокування розрахунків цих компаній за бондами стане логічним продовженням курсу на валютну лібералізацію, проголошеного НБУ. Крім того, це дозволить уникнути політичних ризиків у стосунках із західними партнерами, що є дуже важливим за нинішніх умов воєнного стану», – відзначив експерт.

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Раніше Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження Уряду, це рішення покликане зберегти довіру західних партнерів до України.