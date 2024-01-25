Головна Новини
search button user button menu button

Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
«Валютні обмеження стримують як інвестора зовнішнього, так і внутрішнього українського»
фото з відкритих джерел

Валютні обмеження стримують зовнішніх і внутрішніх інвесторів від вкладень в Україну – експерт

Існуючі валютні обмеження стримують цікавість як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів, до нашої країни, адже не дають можливості вільно розвивати бізнес. Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

«Валютні обмеження стримують як інвестора зовнішнього, так і внутрішнього українського – який так само, диверсифікуючи ризики ведення бізнесу в Україні, розвивається. Бізнес стає драйвером для того, щоб не тільки великі, а навіть маленькі та середні українські компанії почали виходити на польський ринок, інші європейські ринки. Зберігаючи основний материнський бізнес в Україні, вони розвивають свою мережу, створюють бізнеси за кордоном. Але все одно основний бізнес залишається в Україні!», – наголосив він.

Але для того, щоб повноцінно вести бізнес, необхідно послаблювати валютні обмеження, адже їх наявність впливає на швидкість розвитку бізнесу, і навіть на його конкурентоздатність на інших ринках, зауважив Забловський.

«Мова йде про ті компанії, які, працюючи в Україні та створюючи тут основний бізнес, стають інтернаціональними, і таким чином посилюють свою спроможність не просто адаптуватися, а й розвиватися в умовах війни. Для таких Україна – це не просто країна, де треба, умовно, воювати та перемагати, але й вести бізнес – у тому числі, створювати й розвивати. Це репутаційно гарна історія. Але щоб не заважати її розвитку, потрібно знімати валютні обмеження для бізнесу», – резюмував Забловський.

Теги: бізнес ринок Україна валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник держави розповів про продуктивну зустріч із польським прем'єром
Наради з українським бізнесом, використання активів РФ – головне зі звернення Зеленського
22 сiчня, 21:51
Законопроєкт стосуватиметься усіх етнічних українців, крім громадян країни-агресора
Множинне громадянство в Україні: президент анонсував законопроєкт
22 сiчня, 09:50
Лідери Палати представників і Сенату мають зустрітися з президентом Байденом
Фінансування України на порядку денному. Байден переконуватиме лідерів Конгресу США
17 сiчня, 08:27
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда
Зеленський та Дуда провели зустріч у Давосі: подробиці
16 сiчня, 23:10
У 2024 може бути виготовлено понад мільйон FPV-дронів
Міністр Федоров пояснив, чи вдасться Україні виробити мільйон БпЛА за рік
9 сiчня, 00:45
Війна стала нормою у повсякденному житті людей
Найбільша пастка розуміння сучасної війни
8 сiчня, 11:34
Японія зробить акцент на відновленні та відбудові України
Японія збирається поділитись з Україною необхідною технологією
4 сiчня, 08:49
Складено перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
Кабмін заборонив на 2024 рік експорт ряду товарів (список)
30 грудня, 2023, 08:25
На Росію чекає крах
Експерти вирахували рік, після якого Росія почне ламатися
26 грудня, 2023, 06:53

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Падіння Іл-76. Росія висунула Україні ультиматум
44K
Падіння літака Іл-76. У Білгородський морг доставили тільки п'ять тіл – ГУР
43K
Міжнародне розслідування збиття Іл-76 під Брянськом? Кремль зробив промовисту заяву
34K
В Угорщині відбулась спроба держперевороту
25K
Влада Львівщини замітає сліди співпраці з сімейством Гринкевичів
19K
Падіння ІЛ-76: розвідка припустила, кого і що перевозив літак

Новини

День працівника Держаудитслужби. Які свята відзначаємо 26 січня
Сьогодні, 00:10
Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді
Вчора, 21:08
БФ молодіжної ініціативи «Надія» та Фонд Дениса Парамонова передали «штучну нирку» до лікарні на Донеччині
Вчора, 19:54
Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де тривають найзапекліші бої
Вчора, 07:13
Удар по Одесі, пожежа на нафтопереробному заводі у РФ: головне за ніч
Вчора, 06:55
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 25 січня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua