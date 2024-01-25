Валютні обмеження стримують розвиток української економіки – глава Секретаріату Ради підприємців при уряді

Валютні обмеження стримують зовнішніх і внутрішніх інвесторів від вкладень в Україну – експерт

Існуючі валютні обмеження стримують цікавість як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів, до нашої країни, адже не дають можливості вільно розвивати бізнес. Про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

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«Валютні обмеження стримують як інвестора зовнішнього, так і внутрішнього українського – який так само, диверсифікуючи ризики ведення бізнесу в Україні, розвивається. Бізнес стає драйвером для того, щоб не тільки великі, а навіть маленькі та середні українські компанії почали виходити на польський ринок, інші європейські ринки. Зберігаючи основний материнський бізнес в Україні, вони розвивають свою мережу, створюють бізнеси за кордоном. Але все одно основний бізнес залишається в Україні!», – наголосив він.

Але для того, щоб повноцінно вести бізнес, необхідно послаблювати валютні обмеження, адже їх наявність впливає на швидкість розвитку бізнесу, і навіть на його конкурентоздатність на інших ринках, зауважив Забловський.

«Мова йде про ті компанії, які, працюючи в Україні та створюючи тут основний бізнес, стають інтернаціональними, і таким чином посилюють свою спроможність не просто адаптуватися, а й розвиватися в умовах війни. Для таких Україна – це не просто країна, де треба, умовно, воювати та перемагати, але й вести бізнес – у тому числі, створювати й розвивати. Це репутаційно гарна історія. Але щоб не заважати її розвитку, потрібно знімати валютні обмеження для бізнесу», – резюмував Забловський.