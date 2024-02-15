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НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації – Пишний

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НБУ буде рухатись за стратегією валютної лібералізації – Пишний
«Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити»
фото з відкритих джерел

Другий етап валютної лібералізації – це послаблення для торгівельного фінансування й обслуговування старих боргів бізнесу

Національний банк України (НБУ) працює над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати всі три етапи валютної лібералізації. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний. 

«Ми перебуваємо в умовах невизначеності, тому ми не можемо закладати прогноз валютної лібералізації з конкретними датами, ми працюємо над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати три етапи валютної лібералізації. Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси, і спред між ними скоротився до майже 2%», – сказав він.

Він зауважив, другий етап валютної лібералізації – це послаблення для торгівельного фінансування й обслуговування старих боргів бізнесу. Пишний додав, що НБУ хоче створити передумови, які полегшать роботу кожного підприємства. Водночас Нацбанку доведеться діяти за умов обмеженості ресурсів, а саме міжнародної допомоги та експортної виручки.

«Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити. Ми бігаємо за схемами фіктивного імпорту, які знекровлюють золотовалютні резерви. Ми розуміємо, наскільки важливо дати бізнесу більше кисню. Ми хочемо рухатися за стратегією лібералізації, і ми будемо за нею рухатися», – зауважив голова НБУ.

Він наголосив, що перехід до гнучкого курсу в умовах війни – складний, але потрібний проєкт, щоб економіка абсорбувала і внутрішні, і зовнішні впливи.

Нагадаємо, в рамках другого етапу пом’якшення валютних обмежень НБУ планує дозволити бізнесу сплачувати відсотки закордонним кредиторам.

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Теги: Національний банк економіка фінансування Андрій Пишний валюта

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