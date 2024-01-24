Комітет із нацбезпеки спростував повідомлення ЗМІ щодо нової редакції законопроєкту про мобілізацію
У Комітеті закликали представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами
Мережею почав ширитися документ, щодо внесення Міністерством оборони до Ради доопрацьований проєкт Закону про мобілізацію, а саме: про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у себе на Facebook-сторінці спростував цю інформацію.
«Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту», – зауважив політик.
Олександр Завітневич попросив представників ЗМІ користуватися офіційними джерелами.
Нагадаємо, бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників.
Стало відомо, чи будуть поліцейські роздавати повістки.
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