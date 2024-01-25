Кремль вимагає від підприємств-банкрутів компенсувати витрати на війну

Російські підтриємці будуть вимушені заплатити «податок на війну»

Російська влада вимагає заплатити податок на надприбутки до 28 січня. При цьому мають заплатити навіть ті компанії, які були визнані банкрутами. Це випливає із роз'яснень Мінфіну РФ, пишуть росЗМІ.

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У відомстві нагадали, що під збір підпадає великий бізнес, який показував позитивний фінансовий результат упродовж кількох років. За таких умов важко уявити неплатоспроможне підприємство такого масштабу, зазначили в Мінфіні РФ. Також там додали, що в цьому випадку постає питання щодо економічного обґрунтування статусу банкрута компанії.

«Швидше за все, йдеться про компанії, які могли мати великі прибутки у 2021–2022 роках, а потім у них почалися серйозні фінансові проблеми, які призвели до банкрутства. При цьому навряд чи до них належать стратегічно важливі підприємства та «дочки» закордонного бізнесу», – каже директор Центру кон'юнктурних досліджень Георгій Остапкович.

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Відкритого списку платників податку на надприбутки немає, тому неможливо виявити випадки перерахування збору банкрутами, зазначає засновник Anderida Financial Group Олексій Тараповський. За його словами, найбільша кількість неплатоспроможних підприємств у країні традиційно припадає на сферу транспорту, торгівлі та нерухомості.

Позиція Мінфіну продиктована чинним законодавством і відповідає його логіці – податок на надприбуток нічим не відрізняється від інших зборів.

Компанії-банкрути повинні здійснювати виплати відповідно до суворого порядку. Спочатку кошти йдуть на погашення судових витрат у справі про банкрутство, потім на оплату праці працівників, після чого оплачуються послуги арбітражних керуючих, експлуатаційні платежі та поточні платежі, включаючи податкові.

До слова, у Росії на тлі війни з Україною різко зросла вартість ритуальних послуг та товарів. Зокрема один з найпопулярніших товарів – труни – з початку широкомасштабної війни подорожчали більш ніж на 22,2%. Про це у середу, 24 січня, повідомляє Росстат.

Зазначається, що у перший рік війни труни подорожчали на 15,82%, а минулого року – ще на 5,55%.



З урахуванням 2021 року, коли Росія на тлі пандемії переживала безпрецедентну у сучасній історії смертність, вартість труни зросла на 36,6%. В результаті накопичене за останні три роки зростання стало рекордним за минулі 13 років.



Водночас згідно з Росстатом, із двозначною швидкістю дорожчає «риття могил». Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року). Накопиченим підсумком за два роки війни копання могил стало дорожчим на 20,6%.