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Лідер Сенату США: допомога для України стане наступною ціллю після тимчасового бюджету

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідер Сенату США: допомога для України стане наступною ціллю після тимчасового бюджету
Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл
фото з відкритих джерел

Чак Шумер: «Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду документа з національної безпеки»

Прийняття пакету національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету. Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер у Twitter.

«Щойно Конгрес уникне зупинки роботи, моя ціль, щоб Сенат якнайшвидше перейшов до розгляду додаткового документа з національної безпеки. Наша національна безпека, наші друзі за кордоном та майбутнє демократії не вимагають нічого іншого», – зазначив Шумер.

Як повідомлялося, сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня.

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

Теги: фінансування безпека США Україна

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