Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України

Ентоні Блінкен: «З тих грошей, які ми просимо, $50 млрд витрачаються прямо в США на закупівлі товарів для оборони України»

Якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в Давосі в інтерв’ю CNBC.

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«Чарівного горщика з грошима не існує. Якщо ми не отримаємо цих грошей, це справжня проблема. Це справжня проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас і лідерів в усьому світі. З тих грошей, які ми просимо, $50 млрд витрачаються прямо в США на закупівлі товарів для оборони України. Це зроблено в Америці. Це американські робочі місця», – зазначив Блінкен.

Держсекретар США додав, що вірить у підтримку допомоги Україні в обох палатах Конгресу, але ще потрібно досягти згоди.

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За словами Блінкена, Росія в Україні терпить стратегічну поразку, тому важливо підтримати Київ. Війна не триватиме безкінечно, тому і видатки на допомогу будуть не постійними.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден проведе зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі в середу 17 січня, щоб обговорити своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України, Ізраїлю та інших заходів національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав республіканців не блокувати допомогу Україні, бо в іншому разі доведеться платити ще більше. Про це він сказав у суботу журналістам, повідомляє сайт Білого дому.

Байден заявив, що готовий до серйозних змін у міграційній політиці. «Я готовий запровадити значні зміни в питанні кордону. Впродовж останніх п’яти тижнів тривають переговори, тож я сподіваюся, що ми досягнемо мети», – зазначив президент Сполучених Штатів. Він також попередив республіканців про наслідки блокування допомоги Україні.