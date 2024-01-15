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Олексій Парновський Кандидатфізико-математичних наук

Знищено дуже важливі для росіян літаки

glavcom.ua
А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління на базі Іл-76
фото з відкритих джерел

У радіолокаційному полі противника з'являтимуться вже не шпаринки, а величезні діри

Що ж, знищення А-50 (незрозуміло У чи не У) і пошкодження Іл-22М-11 підтверджені противником. Абсолютно неважливо як саме це сталося.

Іл-22М-11 – це повітряний командний пункт з апаратурою закритого кодового зв'язку на базі Іл-18, на борту якого мали знаходитися старші офіцері. За даними російської вікі, було виготовлено 21 борт такого типу, інші джерела дають цифру 12. Деякі з них були пізніше переобладнані в інші модифікації. Принаймні два літаки такого типу було раніше знищено в ході бойових дій.

А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління на базі Іл-76. Має 2 основні модифікації А-50 і А-50У. Основна відмінність між ними полягає в тому, що А-50 виявляє повітряні і морські цілі, а А-50У – також наземні і маловисотні повітряні (БПЛА, крилаті ракети). Крім того, А-50У має більшу дальність виявлення та покращені інші характеристики. На 2021 рік у РФ було 5 (за іншими даними 6) справних бортів А-50У і 3 (за іншими даними більше) справних бортів А-50. 1 борт А-50У був до того пошкоджений в ході бойових дій.

Більш важливий з двох А-50, особливо якщо це був А-50У. За моїми оцінками, для ефективного моніторингу усієї протяжності лінії фронту і державного кордону України з Білоруссю потрібно тримати в повітрі щонайменше 4 борти. Після втрати двох бортів забезпечити це вже видається неможливим і у радіолокаційному полі противника з'являтимуться вже не шпаринки, а величезні діри. Які, як я сподіваюся, обернуться зведеннями про знищення різних цікавих об'єктів.

Джерело
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Теги: літак війна

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Олексій Парновський

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