Як живуть люди при диктатурі? Читайте класику

«Свобода – це мати можливість сказати, що двічі дві одно чотирьом. Якщо це доведено, то все інше випливає з цього»

«Людина, яка вміє керувати минулим, керує і майбутнім. Той, хто контролює сьогодення, контролює і минуле»

«1984» Оруелла – пророчий твір.

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Він чітко описав ідеологію та події, які відбуваються сьогодні у сусідніх нам країнах і не лише...

Декілька улюблених цитат:

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1. Якщо ти в меншості – і навіть у однині – це не означає, що ти божевільний

2. Розумний той, хто порушує правила і таки залишається живий.

3. Якщо дотримуєшся маленьких правил, можна порушувати великі.

4. Коли війна стає нескінченною, вона перестає бути небезпечною.

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5. Війна – це спосіб розбивати вщент, розпорошувати в стратосфері, топити в морській безодні матеріали, які могли б поліпшити народу життя і тим самим зрештою зробити його розумнішим.

6. Хто контролює минуле – контролює майбутнє, хто контролює сьогодення – контролює минуле

7. У своїй масі люди слабкі і боягузливі, не готові до свободи і бояться правди, отже, треба, щоб хтось сильний керував ними і обманював їх.

8. Людина, яка вміє керувати минулим, керує і майбутнім. Той, хто контролює сьогодення, контролює і минуле.

9. – Скільки я показую пальців, Вінстон?

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– Чотири.

– А якщо партія каже, що їх не чотири, а п'ять – тоді скільки?

10. Свобода – це мати можливість сказати, що двічі дві одно чотирьом. Якщо це доведено, то все інше випливає з цього.

11. Яких поглядів дотримуються маси та яких не дотримуються – байдуже. Їм можна надати інтелектуальну свободу, бо інтелекту вони не мають.

12. Маси ніколи не повстають самі собою і ніколи не повстають тільки тому, що вони пригнічені. Більше того, вони навіть не усвідомлюють, що вони пригнічені, поки їм не дали можливості порівнювати.

13. Коли винайшли друк, стало легше керувати громадською думкою; радіо і кіно дозволили зробити крок у цьому напрямі ще далі.

А з розвитком телевізійної техніки, коли стало можливо вести прийом та передачу одним апаратом, приватному життю настав кінець.

14. Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила.

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15. Вони ніколи не збунтуються, доки не стануть свідомими, а свідомими не стануть, доки не збунтуються.

16. Влада – не засіб; вона – ціль.

Диктатуру започатковують не для того, щоб охороняти революцію; революцію роблять у тому, щоб встановити диктатуру.

Мета репресій – репресії.

Мета тортури – катування.

Мета влади – влада.

17. Ієрархічне суспільство ґрунтується лише на злиднях та невігластві.

18. Кінець вже міститься на початку.