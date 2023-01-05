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Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова
Відновлювальні джерела енергії – майбутнє людства
фото з відкритих джерел

Маємо приділити велику увагу розвитку біоенергетики і систем накопичення енергії

Децентралізація енергетичної системи за допомогою розвитку «зеленої» енергетики зробить її менш вразливою до ворожих атак.

Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

За його словами, в Україні необхідно зробити пріоритетним розвиток відновлюваної енергетики, а також приділити велику увагу розвитку біоенергетики і систем накопичення енергії. «Це дозволить нам децентралізувати енергетичну систему, щоб вона була менш вразлива для ворога», – підкреслив Омельченко.

Він додав, що ця робота може зайняти роки, тому головна задача у цьому опалювальному сезоні – це зберегти українську енергосистему та закласти підвалини для будівництва нової енергетики.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має збудувати децентралізовану енергосистему та стати лідером в побудові сучасної «зеленої» енергетики.

Також голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Теги: енергетика держава Україна президент робота альтернативна енергетика Укренерго

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Економіка

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