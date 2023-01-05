Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова

Маємо приділити велику увагу розвитку біоенергетики і систем накопичення енергії

Децентралізація енергетичної системи за допомогою розвитку «зеленої» енергетики зробить її менш вразливою до ворожих атак.

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Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

За його словами, в Україні необхідно зробити пріоритетним розвиток відновлюваної енергетики, а також приділити велику увагу розвитку біоенергетики і систем накопичення енергії. «Це дозволить нам децентралізувати енергетичну систему, щоб вона була менш вразлива для ворога», – підкреслив Омельченко.

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Він додав, що ця робота може зайняти роки, тому головна задача у цьому опалювальному сезоні – це зберегти українську енергосистему та закласти підвалини для будівництва нової енергетики.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має збудувати децентралізовану енергосистему та стати лідером в побудові сучасної «зеленої» енергетики.

Також голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.