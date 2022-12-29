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Саудівська Аравія та Японія будуть співпрацювати у галузі чистої енергетики

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Саудівська Аравія та Японія будуть співпрацювати у галузі чистої енергетики
Меморандум підписали міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман і міністр промисловості Японії Ясутоші Нісімура
фото: twitter/MoEnergy_Saudi

Світ шукає можливість перейти на відновлювальні джерела енергетики

Саудівська Аравія та Японія підписали меморандум про співпрацю у галузях вуглецевої економіки замкнутого циклу, переробки вуглецю, чистого водню та паливного аміаку, повідомляє Українська енергетика.

Про підписання відповідного документу повідоміло міністерство енергетики Королівства Саудівської Аравії у Twitter та Державне інформаційне агентство Саудівської Аравії.

Меморандум підписали міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман і міністр промисловості Японії Ясутоші Нісімура. Останній перебував з візитом у Королівстві, а відповідний документ було підписано одразу після зустрічі, під час якої представники обох країн наголосили на важливості підтримки стабільності світових ринків нафти шляхом заохочення до діалогу та співпраці між виробниками та споживачами.

Обидва міністри також підкреслили необхідність забезпечення безпечних поставок з усіх джерел енергії на світові ринки та відзначили, що Королівство є «найбільшим надійним джерелом» постачання сирої нафти в Японію, а також «надійним партнером у цьому аспекті».

Нагадаємо, згідно з новим звітом промислової групи SolarPower Europe, у 2022 році сонячна енергія в Європі зросла майже на 50 відсотків.

Теги: енергетика міністр Японія Меморандум Саудівська Аравія

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