Руйнування та втрати українського бізнесу: статистика Світового банку
Найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі
Близько 20% представників українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи. Про це свідчить звіт Світового банку. Побудований він на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел.
Як зазначають опитувані підприємці, падіння доходів зазнали 70%. У середньому дохід компаній впав вдвічі у порівнянні з 2021 роком.
Найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, трохи менше постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить близько 40%.
Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку з доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де близько 47% підприємств зіштовхнулись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.
Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.
Світовий банк також навів перелік проблем, з якими зіткнувся український бізнес (окрім безпосередньо знищення внаслідок війни):
- проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
- порушення логістики через бойові дії та блокаду;
- падіння попиту;
- нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
- нестача фінансів.
Світовий банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% протягом 2022 року. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.
Раніше повідомлялось, що Україна може отримати гроші від заморожених активів РФ. Йдеться про $300 млрд.
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