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Руйнування та втрати українського бізнесу: статистика Світового банку

Христина Петренко
glavcom.ua
Руйнування та втрати українського бізнесу: статистика Світового банку
Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань
фото з відкритих джерел

Найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі

Близько 20% представників українського бізнесу безпосередньо зіткнулись із руйнуваннями, тоді як 70% втратили доходи. Про це свідчить звіт Світового банку. Побудований він на опитуванні підприємців та аналізі відкритих джерел. 

Як зазначають опитувані підприємці, падіння доходів зазнали 70%. У середньому дохід компаній впав вдвічі у порівнянні з 2021 роком.

Найбільше постраждали східні області, де дохід впав втричі, трохи менше постраждав південь країни, де падіння в середньому фіксують на рівні 60%, у західних областях цей показник становить близько 40%.

Внаслідок бойових дій приблизно 20% підприємств зазнали руйнувань. Як і у випадку з доходами, найбільших руйнувань зазнав схід країни, де близько 47% підприємств зіштовхнулись з руйнуваннями, меншою мірою це стосується південних областей, де показник становить 29%.

Найбільш постраждалою галуззю від воєнних дій є металургія, яка втратила більш ніж 60% капіталізації.

Світовий банк також навів перелік проблем, з якими зіткнувся український бізнес (окрім безпосередньо знищення внаслідок війни):

  • проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
  • порушення логістики через бойові дії та блокаду;
  • падіння попиту;
  • нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
  • нестача фінансів.

Світовий банк пророкує українській економіці незначне відновлення після падіння у більш ніж 30% протягом 2022 року. Ріст ВВП у 5% за 2023 рік повʼязують значними витратами держбюджету.

Раніше повідомлялось, що Україна може отримати гроші від заморожених активів РФ. Йдеться про $300 млрд.

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Теги: Україна статистика Світовий банк бізнес гроші

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