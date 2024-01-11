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Дружина Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Дружина Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки
Гринкевич з дружиною Світланою та донькою Ольгою
фото з соцмереж

На початку січня Світлана Гринкевич взяла відпустку «за сімейними обставинами», проте до роботи так і не повернулася

У четвер, 11 січня, професорка Світлана Гринкевич, дружина підозрюваного в хабарництві бізнесмена Ігоря Гринкевича та співзасновниця благодійного фонду Hope.UA, який фігурує в кримінальних провадження щодо закупівель Міноборони, була звільнена з роботи у Львівській політехніці. Вона написала заяву за власним бажанням. Про це повідомляє ZAXID.NET.

За день до звільнення, студенти львівського осередку ГО «Українські студенти за свободу» оголосили проведення акції протесту 12 січня під стінами Політехніки. Мета пікету: звільнити з роботи Світлану Гринкевич.

Проте представники Львівської політехніки вже сьогодні надали відповідь, що відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич, докторка економічних наук, звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Вона написала заяву на звільнення «за власним бажанням».

«Високий замок» повідомляв, що з 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, Світлана Гринкевич взяла відпустку «за сімейними обставинами».

Нагадаємо, паприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн. 

Повідомляється, що суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича. За висновком експертів, уся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам.

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: студенти Міноборони хабар арешт Україна дружина майно звільнення корупція

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