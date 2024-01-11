Дружина Гринкевича звільнилася з Львівської політехніки

На початку січня Світлана Гринкевич взяла відпустку «за сімейними обставинами», проте до роботи так і не повернулася

У четвер, 11 січня, професорка Світлана Гринкевич, дружина підозрюваного в хабарництві бізнесмена Ігоря Гринкевича та співзасновниця благодійного фонду Hope.UA, який фігурує в кримінальних провадження щодо закупівель Міноборони, була звільнена з роботи у Львівській політехніці. Вона написала заяву за власним бажанням. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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За день до звільнення, студенти львівського осередку ГО «Українські студенти за свободу» оголосили проведення акції протесту 12 січня під стінами Політехніки. Мета пікету: звільнити з роботи Світлану Гринкевич.

Проте представники Львівської політехніки вже сьогодні надали відповідь, що відповідно до наказу від 11 січня Світлана Гринкевич, докторка економічних наук, звільнена з посади професорки кафедри маркетингу та логістики. Вона написала заяву на звільнення «за власним бажанням».

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«Високий замок» повідомляв, що з 8 січня, через тиждень після затримання чоловіка, Світлана Гринкевич взяла відпустку «за сімейними обставинами».

Нагадаємо, паприкінці грудня Україну сколихнула новина про те, що львівський підприємець Ігор Гринкевич намагався дати керівнику ДБР хабар у розмірі $500 тис., аби той посприяв у поверненні майна, яке вилучили у підконтрольних йому фірмах у межах кримінального провадження. При цьому провадження стосується масштабних оборудок з закупівлями Міноборони. За попередніми даними ДБР, збитки можуть сягати понад 1 млрд грн.

Повідомляється, що суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича. За висновком експертів, уся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам.