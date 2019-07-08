Україна та Євросоюз підписали пʼять фінансових угод – рішення саміту



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Євросоюз планує виділити Україні на реалізацію п'яти фінансових угод близько 127 млн євро

Україна і Євросоюз підписали п'ять фінансових угод та договорів на підтримку української сторони.

Підписання відбулося на 21-му саміті Україна-ЄС у понеділок у Києві, повідомляє «Укрінформ».

Ідеться, зокрема, про угоду між урядом України та Європейською комісією щодо фінансування заходу «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку - друга фаза».

Загальний внесок ЄС у рамках Угоди складає 40 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на підвищення обізнаності громадян про реформу децентралізації, регіональну політику та багаторівневе управління; підвищення компетенцій та ролі відповідних суб’єктів і державних посадових осіб на різних рівнях у процесі децентралізації та регіональної політики; зміцнення механізмів вертикальної та горизонтальної координації для впровадження реформи децентралізації; підготовка та підтримка реалізації невеликих державних інвестиційних проектів в об'єднаних громадах.

Метою угоди угоди між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу «Програма технічного співробітництва 2019 року» є залучення допомоги Євросоюзу на підтримку України в реалізації ключових реформ та імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині, що стосується поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) у відібраних пріоритетних сферах (зокрема, це сільське господарство, довкілля, енергетика, державні закупівлі, діловий та інвестиційний клімат, торгівля, сфера трудових відносин).

Загальний внесок ЄС в рамках Угоди становить 44 млн євро.

Допомога ЄС надаватиметься за такими напрямами: надання експертних консультацій та аналітичної підтримки у розробці, координації та моніторингу виконання державних планів реформ, надання експертної підтримки міністерствам у розробці та впровадженні реформ у пріоритетних секторах, а також трансформації міністерств у контексті реформи державного управління; розвиток комунікаційних спроможностей ключових державних зацікавлених сторін на центральному та регіональному рівнях; поглиблення співпраці та обміну знаннями з державами-членами ЄС у сфері імплементації законодавства ЄС в окремих сферах за допомогою інструменту Twinning; підтримка подальшої гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у частині ЗВТ; зміцнення спроможностей місцевих і регіональних адміністрацій, громадянського суспільства та бізнесу у впровадженні нового природоохоронного законодавства щодо оцінки впливу на довкілля та відходів.

Також підписано «Антикорупційну ініціативу – друга фаза» Метою укладення угоди є залучення допомоги Європейського Союзу для посилення боротьби з корупцією на національному та місцевому рівнях.

Загальний бюджет Угоди становить 22,9 млн євро.

Допомога ЄС буде спрямована на посилення незалежності, ефективності та стійкості антикорупційних установ.

Підписано також угоду між урядом України та Єврокомісією про фінансування заходу «Підтримка громадянського суспільства та культури».

Метою домовленості є залучення допомоги Євросоюзу для підвищення спроможностей організацій громадянського суспільства та закладів культури сприяти розвитку підзвітних, прозорих та демократичних інституцій, соціальному та економічному розвитку, а також запобіганню насильницьким конфліктам.

Загальний внесок ЄС в рамках угоди складає 10 млн євро.

Крім того, підписано додаткову угоду між урядом України та Єврокомісією про внесення змін до Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для сходу України».

Метою укладення угоди є залучення додаткової допомоги Європейського Союзу для фінансування заходів із забезпечення середньо- та довгострокової підтримки, необхідної Донецькій та Луганській областям, а також Приазов’ю.

Додатковий внесок ЄС в рамках угоди становить 10 млн євро.

Допомога надаватиметься за такими напрямами: забезпечення покращення доступу до адміністративних та соціальних послуг для переміщених осіб, у тому числі в зоні, що прилягає до лінії зіткнення; стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП); підтримка секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури; формування громад з метою сприяння соціальній єдності та сталому соціально-економічному розвитку, з приділенням особливої уваги населенню, яке перебуває за межею бідності та зазнало насильства та втрат у зв'язку із конфліктом.

Як повідомлялося, на саміті Україна-ЄС заплановане підписання п’яти угод.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

Також на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії



