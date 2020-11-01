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    Економіка та фінанси

    Шмигаль: середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року

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    У вересні середня зарплата зросла майже до 12 тисяч гривень - Шмигаль: середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року
    У вересні середня зарплата зросла майже до 12 тисяч гривень

    За словами очільника уряду, основною причиною зростання зарплат, зокрема, стало підвищення «мінімалки»

    Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За словами очільника уряду, основною причиною зростання зарплат стало підвищення «мінімалки», а також відновлення ділової активності на ринку зайнятості. 

    «Збільшення зарплат у вересні сприяло й подальшому зростанню споживання населення», – додав Шмигаль.

    До слова, в НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами

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