Шмигаль: середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року

У вересні середня зарплата зросла майже до 12 тисяч гривень

За словами очільника уряду, основною причиною зростання зарплат, зокрема, стало підвищення «мінімалки»

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника уряду, основною причиною зростання зарплат стало підвищення «мінімалки», а також відновлення ділової активності на ринку зайнятості.

«Збільшення зарплат у вересні сприяло й подальшому зростанню споживання населення», – додав Шмигаль.

До слова, в НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами