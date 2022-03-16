Що буде із зарплатами вчителів та стипендіями під час війни: Рада прийняла закон

Вчителям під час дії воєнного стану обов'язково виплачуватимуть зарплату

З 14 березня у більшості областей України відновився освітній процес

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому закон щодо заборони звільнення вчителів під час дії воєнного стану (№7133). Також їм обов’язково виплачуватимуть зарплату. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради.

За проголосував 341 народний депутат при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Які ще гарантії дає держава:

щодо організації освітнього процесу в дистанційному режимі (або ж в іншому, який безпечний для громадян);

щодо збереження середніх зарплат, стипендій й інших виплат;

щодо збереження місця роботи;

щодо місця проживання (гуртожиток пансіон) та харчування.

З 14 березня у більшості областей України відновився освітній процес. Зокрема у 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжили канікули; в 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинене.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Також уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців.