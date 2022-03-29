Під Києвом масштабна пожежа: снаряд влучив у склади (фото)
Рятувальники локалізували пожежу на площі 20 тис. кв. м
У вівторок, 29 березня, російські окупанти обстріляли складські будівлі під Києвом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
«О 16:05 у Броварському районі внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа складської будівлі», - йдеться в повідомленні.
О 18:00 пожежу було локалізовано на площі 20 тис. кв. м.
До гасіння залучено 25 осіб та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, на Житомирщині 27 березня увечері окупанти обстріляли склади трьох військових частин, постраждали військовослужбовці. Також раніше ворожа артилерія обстріляла село на Житомирщині.
Як повідомлялося, вранці 29 березня російські окупанти обстріляли ракетами об'єкт біля міста Нікополь Дніпропетровської області.