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Щоб пройти наступну зиму необхідно вирішити фінансові проблеми в енергетиці – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Щоб пройти наступну зиму необхідно вирішити фінансові проблеми в енергетиці – Центр Разумкова
Максим Білявський: Потенційна загроза обстрілів залишається

Україні потрібно продовжити роботу енергетичного «Рамштайну»

Наступна зима буде не менш складною, ніж цього року, і щоб підготуватись до її проходження необхідно вирішити проблему фінансової ліквідності на ринку електроенергії, заявив провідний експерт енергетичних програм «Центру Разумкова» Максим Білявський.

«Попереду, дійсно, завершення календарної зими й попереду підготовка до нового опалювального сезону, яка буде не менш складною як була вона, наприклад, минулого березня, квітня, травня 2022 року», – сказав він.

Білявський зазначив, що потенційна загроза обстрілів залишається, тому необхідно вирішити питання забезпечення фінансової ліквідності енергетичних компаній.

Він додав, що також потрібно продовжити роботу енергетичного «Рамштайну», щоб Україна могла отримувати матеріальну допомогу від світу.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) зазначає, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Теги: опалювальний сезон енергетика

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