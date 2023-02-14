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Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми
«Можна вже протягом місяця ввести близько 500 мегават потужності відновлювальних джерел енергії»
фото з відкритих джерел

В енергосистемі досі зберігається серйозний дефіцит

У разі збільшення ефективності роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Україна матиме змогу більш швидко відновлювати свою енергосистему після ворожих обстрілів, заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, через недостатньо ефективну роботу НКРЕКП на ринку електроенергії виник значний дефіцит коштів.

«І через той дефіцит відновлення енергетичної системи може тривати дуже довго. Тому тут потрібно втручатися для того, щоб якось були фінанси, необхідні для того, щоб відновити повністю систему», – сказав Омельченко.

Експерт зазначив, що незважаючи на те, що в останні дні енергетикам вдалось майже не застосовувати відключення світла, в енергосистемі все одно зберігається серйозний дефіцит. Він додав, що Україна має великий потенціал для відновлення енергосистеми завдяки запуску додаткових потужностей «зеленої» генерації.

«Можна вже протягом місяця ввести близько 500 мегават потужності відновлювальних джерел енергії. Для цього потрібно відповідні внесення в закон провести. Але знову ж таки бачимо, що комітет Верховної Ради профільний не збирається і затримує цю роботу», – сказав Омельченко. Він наголосив, що ця затримка створює додатковий дефіцит електроенергії, особливо у південних регіонах України.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна у 2023 році має намір ввести в експлуатацію 500 МВт нових потужностей з виробництва електроенергії з відновлювальних джерел. За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності «зеленої» енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Теги: НКРЕКП міністр закон держава Україна фінанси Герман Галущенко

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