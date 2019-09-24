Вугілля, що блокують на західній Україні, йде на ТЕС Медведчука - екснардеп



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У суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції «Соснівка» учасники АТО і ООС блокують вагони, завантажені вугіллям

Вугілля для держкомпанії «Центренерго» необхідно постачати з підконтрольної Україні території - Семенченко

Екснародний депутат Семен Семенченко заявив, що російське вугілля, що намагаються завезти на збагачувальну фабрику у Львівській області, надходить на замовлення фірми, пов'язаної з Віктором Медведчуком.

Про це повідомляють «Факти», пише Апостроф.

«37% тієї збагачувальної фабрики належить державі, але інші 63% - компаніям Наталії Королевської, це фракція Медведчука. І держава тут нічого не вирішує. Йдуть різні корупційні обороти на адресу приватної фірми-прокладки ...», - розповів Семенченко.

На його думку, вугілля для держкомпанії «Центренерго» необхідно постачати з підконтрольної Українні території.

«Те вугілля ... де вони його будуть спалювати? Чи не на державній «Центренерго». Перемішають російське вугілля з українським - замість того, щоб збагачувати українське вугілля на цій фабриці - і піде вугілля на ТЕС Медведчука. Думаю, що на «Центренерго» необхідно направляти українське вугілля, що видобувається в Україні у великій кількості на підконтрольній Україні території», - зазначив Семенченко.

Як повідомлялося, російські вагони з вугіллям на Львівщині: у штабі блокади заявляють, що акція продовжуватиметься.

Нагадаємо, у суботу поліція Львівщини повідомила, що на залізничній колії станції «Соснівка» невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попередила про застосування заходів примусу.

Згодом стало відомо, що поліція силою розігнала учасників блокади вагонів із вугіллям у Соснівці на Львівщині та затримала більше 20 осіб.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко наголосив, що умовами для зняття «економічної блокади» Донбасу є повернення Україні її підприємств, проте в планах влади – заміна наказу про список дозволених до переміщення товарів на список заборонених.