Парламентарі з 12 країн закликали світ підтримати Україну й тиснути на Росію

Текст заяви нам передав один із її підписантів, депутат британського парламенту Стюарт Макдональд. Разом із ним до неї долучилися ще четверо його колег, а також парламентарі з Норвегії, Румунії, Канади, Латвії, Португалії, Австралії, Швеції, Грузії, Німеччини, Польщі та Молдови.

У заяві парламентарі нагадують про незаконну анексію Криму Росією та розпочату нею агресію на Донбасі. Вони наголошують, що через дії РФ 1,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами, а збиття рейсу MH-17 забрало життя 298 людей.

«Попри невпинну військову та гібридну агресію Росії проти народу України, ця країна продовжила йти шляхом демократії, євроатлантичної інтеграції та зростання добробуту своїх громадян. Це складний, але правильний шлях», — вважають парламентарі.

Parliamentarians from Europe, Australia and Canada join to reassert our solidarity and friendship with the citizens of Ukraine on their 29th Independence Day. Peace will come. pic.twitter.com/0k3dwzyRBg