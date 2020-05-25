Уряд створить 2,5 тис. робочих місць у лісі



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Для лісівників настала гаряча пора

Майже дві тисячі нових робочих місць планується залучити у штат державної лісової охорони

Антикризовою програмою Кабінету міністрів передбачене створення додатково 2,5 тис. робочих місць у лісовій галузі. Держлісагентство уже працює над створенням нових робочих місць у різних регіонах України.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький, повідомляє урядовий портал.

За його словами, майже дві тисячі нових робочих місць планується залучити у штат державної лісової охорони. Плюс є необхідність створити 10 лісопожежних дільниць у Дніпропетровській, Запорізькій та Луганських областях. А це ще близько 500 нових працівників.

«Для лісівників настала гаряча пора - як в прямому, так і переносному сенсі. За прогнозами літо буде дуже спекотним, отже постійно триматиметься високий клас пожежної небезпеки», - зазначив Заблоцький.

Зазначимо, в ООН вважають, В Україні понад 6 млн людей можуть опинитися за межею бідності.

Раніше Центр зайнятості дав роз'яснення, які категорії безробітних мають право на виплати.

Між іншим, у Facebook показали, як може виглядати робоче місце майбутнього. Отже, право на отримання грошової допомоги з безробіття мають особи, які припинили трудові відносини, не навчаються на денній формі, не набули пенсійного віку та мають страховий стаж. Це, зокрема, стосується осіб, яким виповнилося 35 років. Всі інші категорії не мають права на отримання статусу безробітного, відповідно, й не мають права на допомогу з безробіття.

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