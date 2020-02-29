Скандальний газовий контракт 2009 року. Свідок підтвердив: українці спочатку підписали чистий аркуш паперу



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Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко Фото: "Главком"

Справжній контракт було підписано о 5 годині ранку, – Ігор Діденко

Колишній перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко підтвердив, що у процесі підписання газових контрактів з РФ у 2009 році, на той момент глава «Нафтогазу» Олег Дубина підписав спочатку чистий аркуш паперу. Про це Ігор Діденко розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Після того, як відбулися фінальні переговори Тимошенко – Путін у ніч з 17 на 18 січня 2009 року, ми ще мали пройтися по всіх параграфах контрактів... Олег Дубина 19 січня не підписав підготовлений текст контракту, бо ми не пройшлися по всіх параграфах на момент цієї церемонії в будинку уряду РФ», – пояснив Діденко.

Колишній топ-менеджер уточнив, що після церемоній в уряді РФ (де Дубина підписав чистий аркуш. – «Главком») усі знову поїхали в офіс «Газпрому», просиділи до 5-ї ранку, де звірили усі моменти в усіх контрактах, які зрештою були реально підписані Олексієм Міллером і Дубиною.

Колишній керівник «Нафтогазу» зазначив, що сам підписував транзитний контракт, контракт переуступки прав вимог до «Росукренерго» на 11 млрд куб. м і два інші контракти, які давали змогу провести процедурно правильно оформлений газ на митну територію України. За його словами, це теж все відбувалося о 5 годині ранку (20 січня 2009 року. – «Главком»).

Відповідаючи на запитання, як так сталося, що спочатку домовилися про ціну газу $235 за тисячу кубометрів, а потім стало $450, Ігор Діденко зазначив, що в грудні 2008 року спочатку йшлося про ціну $235, а потім на 2009 рік було отримано ціну $232 – що була кращою. А от уже з 2010 року ціна зросла. Діденко пояснив, що вона зросла тому, що те керівництво НАК «Нафтогаз України» та уряду, яке прийшло після президентських виборів у 2010 році, не займалося правильним менеджментом контракту та зниженням ціни. (У 2010 році Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма зобов’язав «Нафтогаз» повернути RosUkrEnergo 11 млрд куб. м газу і надати додатковий об’єм газу у розмірі 1,1 млрд куб. м як неустойку за порушення умов контракту. Водночас RosUkrEnergo зобов’язалася погасити заборгованість перед «Нафтогазом» на суму $1,7 млрд і перед «Газпромом» на суму $810 млн – «Главком»).

Нагадаємо, «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу.