Велика перемога для України: Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд



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Володимир Зеленський: Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни — велика Фото: Главком

«Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу

Президент України Володимир Зеленський привітав виплату «Газпромом» $2,9 млрд НАК «Нафтогаз України» за рішенням Стокгольмського арбітражу у справі про транзит газу.

Зеленський заявив, що $2,9 млрд від «Газпрому» вже на українських рахунках.

«Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни — велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках — відповідно до досягнутих домовленостей», — написав він у Twitter.

Ще одна перемога. Для когось, може, й маленька. А для країни – велика. НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» $2,9 млрд компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Гроші вже на українських рахунках – відповідно до досягнутих домовленостей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 27 грудня 2019 р.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь «Нафтогазу» щодо більшості важливих питань в спорі з «Газпромом». Трибунал підтвердив порушення «Газпромом» зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд доларів. Частину цієї суми «Нафтогаз» отримав тоді ж, зробивши взаємний залік заборгованості з «Газпромом» (погасив свій борг за газ). За решту суми «Нафтогаз» почав судитися у міжнародних судах, арештовуючи активи «Газпрому» у Британії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії тощо.