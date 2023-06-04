Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Скасування прайс-кепів покращить ситуацію в енергетиці – Міненерго

Христина Жиренко
glavcom.ua
Скасування прайс-кепів покращить ситуацію в енергетиці – Міненерго

Сафаров: Для утримання стабільної роботи «Енергоатом» та «Укргідроенерго» довелось збільшити тариф на електроенергію

Завдяки скасуванню граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) вдасться утримати енергетичну галузь та покращити ситуацію на ринку. Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

За його словами, нещодавно Уряд був вимушений збільшити тариф на електроенергію для населення, оскільки в галузі є великий дефіцит обігових коштів. Сафаров підкреслив, що від цього страждають дві державні компанії, а саме «Енергоатом» та «Укргідроенерго» і для утримання їх стабільної роботи довелось збільшити тариф на електроенергію.

«Ще одна річ, яка дозволить, скажімо так, утримати енергетичну галузь й енергетичний ринок, це нещодавнє рішення Національної комісії з держрегулювання енергетики та комунальних послуг про скасування прайс-кепів, тобто граничного ціноутворення вартості електроенергії. Це має створити більш оптимістичну ситуацію на нашому ринку» – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року. Також голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.

Теги: енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В України є декілька способів уникнути дефіциту електроенергії
Ексміністр енергетики України Оржель розповів, як вже зараз треба готуватися до зими
Вчора, 20:00
Оржель (ліворуч на фото): «Подивився би я на пана Петра Котіна (праворуч на фото) після тих знущань, що їх зазнають люди на ЗАЕС»
Ексміністр енергетики наїхав на керівника «Енергоатома». У чому полягають претензії
Вчора, 08:38
Станіслав Ігнатьєв
Держава накопичила великі борги перед сектором «зеленої» енергетики – інвестор
26 травня, 17:19

Економіка

Скасування прайс-кепів покращить ситуацію в енергетиці – Міненерго
Скасування прайс-кепів покращить ситуацію в енергетиці – Міненерго
Ексміністр енергетики України Оржель розповів, як вже зараз треба готуватися до зими
Ексміністр енергетики України Оржель розповів, як вже зараз треба готуватися до зими
В Україні буде створено ще один індустріальний парк
В Україні буде створено ще один індустріальний парк
Ексміністр економіки: Може трапитися, що українські танки їздитимуть на пальному з російських нафтопродуктів
Ексміністр економіки: Може трапитися, що українські танки їздитимуть на пальному з російських нафтопродуктів
Україна використовує ядерне паливо виробництва РФ. Ексміністр розповів про санкції проти «Росатома»
Україна використовує ядерне паливо виробництва РФ. Ексміністр розповів про санкції проти «Росатома»
Уряд тимчасово обмежив експорт популярного продукту з України
Уряд тимчасово обмежив експорт популярного продукту з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
66K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
54K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
26K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу
15K
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту