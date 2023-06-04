Скасування прайс-кепів покращить ситуацію в енергетиці – Міненерго

Сафаров: Для утримання стабільної роботи «Енергоатом» та «Укргідроенерго» довелось збільшити тариф на електроенергію

Завдяки скасуванню граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) вдасться утримати енергетичну галузь та покращити ситуацію на ринку. Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

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За його словами, нещодавно Уряд був вимушений збільшити тариф на електроенергію для населення, оскільки в галузі є великий дефіцит обігових коштів. Сафаров підкреслив, що від цього страждають дві державні компанії, а саме «Енергоатом» та «Укргідроенерго» і для утримання їх стабільної роботи довелось збільшити тариф на електроенергію.

«Ще одна річ, яка дозволить, скажімо так, утримати енергетичну галузь й енергетичний ринок, це нещодавнє рішення Національної комісії з держрегулювання енергетики та комунальних послуг про скасування прайс-кепів, тобто граничного ціноутворення вартості електроенергії. Це має створити більш оптимістичну ситуацію на нашому ринку» – підкреслив заступник міністра.

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Нагадаємо, 31 травня НКРЕКП скасувала цінові обмеження на ринку електроенергії з 30 червня 2023 року. Також голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус заявляв, що підвищення граничних цін на ринку електроенергії у пікові години споживання електроенергії дозволить збалансувати ситуацію на ринку електроенергії.