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Ексміністр енергетики наїхав на керівника «Енергоатома». У чому полягають претензії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексміністр енергетики наїхав на керівника «Енергоатома». У чому полягають претензії
Оржель (ліворуч на фото): «Подивився би я на пана Петра Котіна (праворуч на фото) після тих знущань, що їх зазнають люди на ЗАЕС»
фото: glavcom

На думку Оржеля, варто провести розслідування, чому російські загарбники так швидко захопили ЗАЕС

Керівництво «Енергоатому» закликає робітників Запорізької АЕС не погоджуватися підписувати якісь документи, проте воно й гадки не має, яких знущань зазнають працівники ЗАЕС. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» ексміністр (2019-2020) енергетики України Олексій Оржель.

«Подивився би я на пана Петра Котіна (керівник «Енергоатому» – «Главком») після тих знущань, що їх зазнають люди на ЗАЕС. Як би він на їхньому місці не йшов на співпрацю. У мене великі сумніви, особливо знаючи цього товариша», – розповів ексміністр.

За словами Оржеля, варто провести розслідування, чому російським загарбникам насправді так швидко вдалося захопити ЗАЕС.

«Ситуація критична. Належить ще провести розслідування, чому це раптом росіяни так легко і просто зайшли на ЗАЕС. Є великі питання до керівництва як профільного міністерства, так і «Енергоатома», – зазначив ексочільник Міненерго.

Нагадаємо, директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу в Раді безпеки ООН озвучив п’ять принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції. 

Зазначимо, Україна бере до уваги п'ять принципів ядерної безпеки ЗАЕС, сформульованих генеральним директором МАГАТЕ, однак ці принципи мають бути доповнені вимогою повної демілітаризації та деокупації станції. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Дипломат нагадав, що РФ продовжує активно використовувати ЗАЕС у своїх військових цілях – розмістила на станції приблизно пів тисячі солдатів та 50 одиниць важкого озброєння.

За словами постпреда, у турбінних залах першого, другого та четвертого енергоблоків станції міститься не лише російська військова техніка, а й боєприпаси та вибухові речовини.

До слова, двоє співробітників Запорізької атомної електростанції, що знаходиться під російською окупацією, вперше змогли розповісти про реальний стан справ на захопленій АЕС.

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Теги: Енергоатом Олексій Оржель Запорізька АЕС

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