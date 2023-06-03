Ексміністр енергетики України Оржель розповів, як вже зараз треба готуватися до зими

«Наша енергосистема добряче побита російськими обстрілами»

На сьогодні в української енергосистеми нема можливості працювати за рахунок власних резервів, адже російські обстріли сильно пошкодили енергосистему країни. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив ексміністр (2019-2020) енергетики Олексій Оржель.

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«Теплові і атомні блоки виходять цими днями на ремонт. Підготовка триває, але ми бачимо, наскільки серйозні пошкодження були завдані тепловим електростанціям. Були влучання у машинні зали, де є безпосередньо турбіни. І мені невідомо, скільки часу може зайняти відновлення», – каже Оржель.

З іншого боку українці значно скоротили споживання електроенергії через війну.

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«Маючи обмежений ресурс генерації і розподілу електрики, ми все-таки готові до зими. Авжеж краще було би мати запас обладнання на випадок повторних обстрілів. Минулої зими ми цей запас мали, що і допомогло нам пройти важкий період. Тепер треба повернути і додатково наростити запас міцності. Важливо ще подбати про прифронтові і звільнені регіони», – стверджує ексміністр енергетики. Вслід за контрнаступом ЗСУ мають іти комунальники й енергетики для того, щоб відновлювати енергосистему на звільнених регіонах.

Можливість імпортувати електрику покращить ситуацію, стверджує Оржель, тому що в деякі години вона дешевша, ніж та, яку Україна виробляє власними силами.

«Ми вже маємо нестачу потужностей у години пікових навантажень. Компенсувати брак потужностей можна, імпортуючи цю дешеву західну електрику», – додав він.

Інший варіант – активізувати роботу станцій на вугіллі, але це буде дуже дорого. Оржель закликає зробити ремонтні роботи до опалювального сезону, адже саме у цей період, на його думку, можна уникнути відключень електроенергії.

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Нагадаємо, що влітку в Україні може виникнути дефіцит електроенергії, але відключення споживачів будуть намагатися уникнути.