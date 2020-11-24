Скасувавши рішення списувати вагони через вік, ДРС допомогла аграріям зберегти переваги у світі, – нардеп

«До вирішення проблеми оновлення рухомого складу на залізниці треба підходити зважено і ухвалювати будь-які рішення лише після обговорення з учасниками ринку»

Держрегуляторслужба допомогла вітчизняним аграріям зберегти конкуренті переваги на світових ринках, не дозволивши списувати вагони через вік. Про це заявив народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко.

На думку депутата, відмова Держрегуляторслужби погодити проект наказу Мінінфраструктури, яким передбачалось скорочення терміну експлуатації вагонів, є виваженим і доцільним рішенням.

«Пропозиція Міністерства (скоротити термін служби вантажних вагонів – Ред.) була різкою, необдуманою. І могли настати навіть не ризики, а наслідки, які були б невідворотними. Такі як дефіцит вагонного парку, зростання вартості перевезень, здорожчання великого будівництва в тому числі», – розповів Скічко.

За його словами, це рішення врятувало вітчизняних аграріїв від втрати конкурентних переваг на світових ринках, які дає їм логістика.

«На сьогоднішній день логістика – це є перевага для наших аграріїв на світовому ринку в плані собівартості», – наголосив Скічко.

Він вважає, що до вирішення проблеми оновлення рухомого складу на залізниці треба підходити зважено і ухвалювати будь-які рішення лише після обговорення з учасниками ринку.

«Однозначно потрібно вводити обмеження, щоб не було тих дідусів, тих вагонів, які ледь дихають і руйнують наше колійне господарство. Але потрібно це зробити планово, обговоривши це питання з ринком. Щоб бізнем розумів, коли це настане, міг підготуватися і спрогнозувати цю ситуацію», – зазначив Скічко.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проект наказу, яким Мінінфраструктури збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що раптове списання всіх старих вагонів неприпустиме, оскільки це може спричинити проблеми на ринку перевезень. На його думку, потрібно встановити перехідний період.

Водночас президент об'єднання «Укрметалургпром« Олександр Каленков зазначав, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить «Укрзалізницю» купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури, яка нині перебуває в критичному стані.