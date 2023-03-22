Перша допомога Європи у відбудові України: деталі нової програми

Новий європейський Баухаус допоможе громадам у різних напрямках: від автономної енергетики до житла

Європейська комісія оголосила про заснування нової програми регіонального розвитку та відновлення України, так званий новий європейський Баухаус. Програма розроблена для заохочення та допомоги місцевим громадам у реалізації програм відновлення та відбудови. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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З метою втілення програми з квітня буде проведена серія спеціалізованих вебінарів для місцевих територіальних громад в Україні, де під них будуть презентовані можливі моделі співпраці у реалізації проєктів відбудови, шляхи оцінки необхідних ресурсів та їх розподілу, фінансування та залучення місцевого населення до виконання проєктів.

Існуватиме ще один напрямок, що містить у собі представлення цілісного бачення стратегії сталого повоєнного розвитку регіонів, включаючи пошук рішень щодо оптимального вторинного використання матеріалів, розвитку автономної енергетики та інших ресурсів.

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«Ми відбудуємо Україну. Ми маємо це зробити і зробимо. Відбудова має відбуватись у дусі нового європейського Баухауса. Найактивнішими учасниками є містобудівники, архітектори, інженери, і їх надихатиме концепція НЄБ. Наше бачення полягає в тому, щоб перетворити завдані війною руйнування на можливості побудувати для України гарне і здорове майбутнє», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, під час цільових вебінарів обговорюватимуться питання щодо подолання проблеми недоступності наявного житла, загальні умови забезпечення житлом в Україні. Розглядатимуться різні моделі забезпечення житлом та роль, яку можуть відігравати місцеві муніципалітети, включаючи вирішення проблем соціального захисту та містобудівного планування.

Голова комісії також висловилася на нещодавньому виступі в Римі: «Ми відбудуємо Україну. Це не лише в наших інтересах, це наш моральний обов'язок. Коли ми це робимо, робімо це в правильний спосіб. Зробімо це в дусі Нового європейського Баухауса».

Новий європейський Баухаус (НЄБ) – це екологічний, економічний і культурний проєкт, започаткований президентом Єврокомісії у 2020 році. Він фокусує увагу на розвитку місцевих громад та практичній реалізації цілей Європейського зеленого курсу.

Нині НЄБ об’єднує понад 1000 членів, установ та організацій, які діють у всіх державах Євросоюзу та за його межами.

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