Скільки українці недоплачують за комірне. Дані Держстату

Найнижчий рівень оплати ЖКП зафіксовано у Луганській області

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в грудні 2017 року збільшилася на 13,5% порівняно з показником на кінець листопада і становила 11,1 млрд грн. Про це повідомляє «УНІАН» з посиланням на Державну службу статистики. Борги за централізоване водопостачання та водовідведення



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Найнижчий рівень оплати ЖКП зафіксовано у Луганській області

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в грудні 2017 року збільшилася на 13,5% порівняно з показником на кінець листопада і становила 11,1 млрд грн. Про це повідомляє «УНІАН» з посиланням на Державну службу статистики.

Борги за централізоване водопостачання та водовідведення зменшились на 5,2% порівняно з листопадом і становили 1,8 млрд грн.

За даними Держстату, в грудні українці сплатили за електроенергію 2,6 млрд грн (99,1% від нарахованих за цей період сум). При цьому борг населення становив 3,6 млрд грн.

Заборгованість населення за газопостачання збільшилася на 1,6% порівняно з листопадом і становила 12,4 млрд млн грн.

Найвищий рівень оплати ЖКП у грудні 2017 року зафіксовано у Рівненській (126,3% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Івано-Франківській (108,2%) і Хмельницькій (105,1%) областях.

А найнижчий — у Луганській (62%), Закарпатській (67,1%) та Одеській (69,5%) областях.

Також зазначається, що за січень-грудень 2017 року з населенням було укладено 91,3 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 430,9 млн грн. Сума внесених платежів із урахуванням довгострокових договорів становила 187,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що за грудень 2017 року кияни отримали перерахунок за неякісно надані або ненадані послуги комунальних житлово-експлуатаційних дільниць на загальну суму 2 млн грн.