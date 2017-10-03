Влада звітує, що киянам повернули 2 млн грн за неякісні комунальні послуги

За неналежні або ненадані послуги кияни сплачувати не повинні, заявили у КМДА

За грудень 2017 року кияни отримали перерахунок за неякісно надані або ненадані послуги комунальних житлово-експлуатаційних дільниць на загальну суму 2 млн грн. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Він зауважив, що сьогодні тариф комунальних керуючих компаній Києва на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій



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За неналежні або ненадані послуги кияни сплачувати не повинні, заявили у КМДА

За грудень 2017 року кияни отримали перерахунок за неякісно надані або ненадані послуги комунальних житлово-експлуатаційних дільниць на загальну суму 2 млн грн. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що сьогодні тариф комунальних керуючих компаній Києва на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій включає 17 послуг. Це один з найбільших спектрів послуг у рамках одного тарифу серед міст України.

«Обслуговування старих житлових будинків створює додаткові труднощі в роботі комунальних служб. Однак це не повинно ставати виправданням неякісної або невчасної роботи. За неналежні або ненадані послуги кияни сплачувати не повинні», – зазначив Пантелеєв.

Він повідомив, що найбільше перерахунків мешканцям виконали за технічне обслуговування ліфтів, прибирання прибудинкової території та сходових клітин, обслуговування систем диспетчеризації, освітлення місць загального користування, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тощо.

«Дуже важливо, що перерахунок здійснювався не лише на основі актів претензій від мешканців, а й автоматично з боку житлових організацій, де послуга не була надана з певних причин. Загалом, з липня минулого року й до сьогодні комунальними керуючими компаніями виконано перерахунок майже на 20 млн грн», – сказав представник КМДА.