  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Герус розповів, як він став представником Зеленського в Кабміні

    • Розсилка
    Герус розповів, як він став представником Зеленського в Кабміні

    Консультації Андрій Герус проводив з Зеленським, Богданом та заступниками глави АП

    Про своє призначення на посаду представника президента в уряді Андрій Герус почув безпосередньо від Володимира Зеленського.

    Читайте також

    «Про це призначення я почув від президента України. Він приймає таке рішення», - сказав Герус журналістам після засідання уряду.

    Він додав, що рішення про його призначення відбувалось після відповідних консультацій з президентом, главою Адміністрації президента і з заступниками глави АП.

    Герус не зміг чітко відповісти, хто в Адміністрації Зеленського відповідає за економіку та фінанси, і прогнозує нові призначення тих, хто куруватиме цю сферу.

    «Є цілий ряд заступників глави АП. Ми повинні розуміти, що загалом вплив Адміністрації президента на економіку є достатньо обмежений. Тому що за економіку у нас відповідає більше уряд… Я думаю, що будуть ще нові призначення», - сказав представник президента.

    Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів (указ №314/2019)

    Читайте також
    вибори Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ