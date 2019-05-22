Герус розповів, як він став представником Зеленського в Кабміні



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Консультації Андрій Герус проводив з Зеленським, Богданом та заступниками глави АП

Про своє призначення на посаду представника президента в уряді Андрій Герус почув безпосередньо від Володимира Зеленського.

«Про це призначення я почув від президента України. Він приймає таке рішення», - сказав Герус журналістам після засідання уряду.

Він додав, що рішення про його призначення відбувалось після відповідних консультацій з президентом, главою Адміністрації президента і з заступниками глави АП.

Герус не зміг чітко відповісти, хто в Адміністрації Зеленського відповідає за економіку та фінанси, і прогнозує нові призначення тих, хто куруватиме цю сферу.

«Є цілий ряд заступників глави АП. Ми повинні розуміти, що загалом вплив Адміністрації президента на економіку є достатньо обмежений. Тому що за економіку у нас відповідає більше уряд… Я думаю, що будуть ще нові призначення», - сказав представник президента.

Нагадаємо, 22 травня Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів (указ №314/2019)