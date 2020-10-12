Списання старих вагонів залишить Укрзалізницю без рухомого складу, — депутат



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«Немає плану розбудови цієї компанії, немає ідей по будівництву, великому будівництву в Укрзалізниці, а є тільки всі істерики і ідеї, як ще десь щось підхопити»

Списання старих вагонів через обмеження строку їх експлуатації призведе до дефіциту вагонів в «Укрзалізниці». Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами народного депутата, вагони державної Укрзалізниці старші за віком, ніж рухомий склад приватних операторів. «Ідея по списанню вагонів призведе до того, що вагонів державних не буде», — сказав Бондарєв.

За словами народного депутата, жодної стратегії розвитку залізниці немає, замість цього є окремі дивні кроки влади. «Немає плану розбудови цієї компанії, немає ідей по будівництву, великому будівництву в Укрзалізниці, а є тільки всі істерики і ідеї, як ще десь щось підхопити», - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Мінекономіки разом із Мінінфраструктури працюють над розробленням Програми кардинального оновлення залізничної галузі. Нібито це може привести до зростання економіки. Так, ініціатива щодо розв'язання проблематики ринку вантажних вагонів базується на введенні обмежень експлуатаційного віку на основні групи вантажних вагонів; заохоченні попиту на нові вагони українських виробників через компенсації державою відсоткової ставки за кредитами на придбання залізничних вагонів; обмеженні ввезення й експлуатації старих вагонів із сусідніх держав в Україні; застосуванні технічного інструменту для проведення додаткових ремонтів і інспекцій старих вагонів, що подорожчають в обслуговуванні.

Учасники ринку й експерти виступають критично проти такої ініціативи, особливо в період економічної кризи. Наприклад, президентка Асоціації «Укрвідтранс» Наталя Петриченко заявила, що намір Мінінфраструктури скоротити термін експлуатації вантажних вагонів порушує європейські директиви. За її словами, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання привести свою законодавчу базу у відповідність з європейськими директивами, в яких не передбачено нормативний термін служби вагонів.

В свою чергу, президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що списання вагонів через скорочення терміну експлуатації змусить «Укрзалізницю» купувати нові, хоча значно важливіше направляти інвестиції в оновлення залізничної інфраструктури.

Раніше віце-президент Всеукраїнської Аграрної Ради Михайло Соколов назвав наміри списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, наголосивши, що вагони потрібно списувати виходячи з їх технічного стану, а не терміну експлуатації.