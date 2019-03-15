Споживачам газу на Миколаївщині у платіжках розказали, куди йдуть їхні гроші (ФОТО)



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Нарахована сума сплати за спожитий газ подана у таблиці, де зазначається, що близько 90% коштів надходить на рахунки НАК «Нафтогаз України», - «Миколаївгаз Збут»

У лютневих рахунках за газ клієнти ТОВ «Миколаївгаз Збут» отримують додаткову інформацію.

Відтепер нарахована сума сплати за спожитий газ подана у таблиці. В ній позначено, як сплачені споживачем кошти розподіляються між учасниками газового ринку. Таким чином миколаївці отримали доступні та прозорі дані про розподіл їхніх платежів за газ.

У рахунках за газ, використаний в лютому, споживачі Миколаївської області можуть побачити, як розподіляються їхні кошти між усіма компаніями, що забезпечують газопостачання.

Так, основна доля платежу, а це близько 90%, надходить на рахунки НАК «Нафтогаз України».

Залишок у розмірі близько 10% розподіляється між оператором ГРМ та постачальником. При цьому лише 2,2%, а це приблизно 19 коп. з куб. м реалізованого населенню газу, іде на рахунок газопостачальної компанії ТОВ «Миколаївгаз Збут».

«Що стосується розгорнутої інформації, яка зазначена в рахунках, то слід зауважити, що для відображення реальної заборгованості за спожитий природний газ усім побутовим споживачам необхідно своєчасно, до 5 числа місяця, передавати свої фактичні показання оператору ГРМ. Крім того, з лютого 2019 року змінився механізм отримання субсидій, які на сьогоднішній день, у більшості випадків, перераховуються безпосередньо споживачам у готівковій формі. З метою уникнення непорозумінь та можливого відключення від газопостачання за заборгованість, а також призупинення нарахування субсидії, всім отримувачам такої допомоги радимо своєчасно та в повному обсязі оплачувати рахунки», - говорить директор ТОВ «Миколаївгаз Збут» Наталія Левченко.

Новий формат платіжок за газ містить не лише нарахування спожитого газу, а й іншу корисну інформацію щодо особового рахунку споживача. Зокрема, обсяг спожитого газу в енергетичних одиницях, довідку про сервіси для дистанційної взаємодії з фахівцями компанії тощо.