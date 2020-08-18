Ще один білоруський посол вважає, що варто переглянути результати виборів



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Павло Пустовий не погодився змінювати прапор на посольстві на біло-червоно-білий

Павло Пустовий вважає, що теперішня ситуація у білорусі неприйнятна для європейської держави

Посол Білорусі в Іспанії Павло Пустовий, коментуючи ситуацію у Білорусі, закликав до перерахунку результатів голосування та справедливого розслідування насильства як з боку правоохоронців, так і протестувальників. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці посольства Білорусі в Іспанії.

Варто зазначити, що основна частина повідомлення є відповіддю посольства на конфлікти з окремими представниками білоруської діаспори в Іспанії і слова посла розміщені наприкінці повідомлення, а не як окрема заява.

«Відповідаючи на запитання, яке зараз часто лунає … щодо подій у Білорусі хочу зазначити, що така ситуація - неприйнятна у європейській державі. Для її мирного врегулювання, на мою думку, потрібно, по-перше - провести перерахунок результатів голосування», - пише Пустовой.

По - друге, на його думку, потрібно провести відкриті судові засідання щодо силовиків, які безпідставно затримували, били та знущалися над протестувальниками, а також тими, хто своїми діями провокував правоохоронців, «першими нападаючи з камінням та арматурою і здійснюючи автомобільні наїзди», а також - розслідувати погрози рідним та близьким «безпосередніх учасників подій».

Наприкінці посол додає, що нинішня державна символіка Білорусі була прийнята на загальному білоруському референдумі у 1995 році, тому посольство не планує змінювати прапор на біло-червоно-білий на вимогу окремих громадян.

Нагадаємо, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який став першим дипломатом, що підтримав протести проти Лукашенка, подав заяву про відставку.

Як повідомлялося, Ігор Лещеня підтримав учасників мирних протестів на батьківщині. «Я звертаюся до вас не тільки як Посол Білорусі в Словаччині. Я звертаюся до вас як найстарший керівник білоруської зарубіжної установи з досвіду роботи послом і єдиного діючого білоруського дипломата, який працював у МЗС СРСР і в радянському посольстві за кордоном. Як і всі білоруси, я — в шоці від історій про тортури і побиття громадян моєї країни», — заявив він.