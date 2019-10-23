Стали відомі прізвища депутатів комітету з ПЕК, які підтримали імпорт електроенергії з РФ



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Голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку до закону, що дозволяє закуповувати українським споживачами електроенергію з РФ

За поправку Геруса голосували дев'ять депутатів - всі представники партії «Слуга народу»

Став відомий поіменний список депутатів комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, які проголосували на засіданні комітету 18 вересня 2019 роки за поправку Андрія Геруса до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» №1084, якою був відкритий імпорт електроенергії з Росії.

У протоколі депутати вказують, що під час голосування дев'ять депутатів, членів комітету проголосували «за»:

Андрій Герус, Остап Шипайло, Андрій Жупанин, Роман Мулик, Дмитро Припутень, Юлій Камельчук, Олександр Юрченко, Олег Семінський, Євген Пивоваров.

Всі депутати - представники партії «Слуга народу».

Поправка №8 стосувалася дозволу імпортувати електроенергію з країн не членів Енергетичного Співтовариства, тобто, дозволила імпорт електроенергії з Росії.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», де голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

З 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту.

За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу.

Більшість енергроекспертів розцінили початок імпорту електроенергії з РФ як загрозу енергонезалежності України та переконані, що Росія буде використовувати його для політичного тиску на Київ.