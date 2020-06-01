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    Економіка та фінанси

    Міністр фінансів оприлюднив дату засідання Ради директорів МВФ

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    <span>Серггій Марченко пояснив, що&nbsp;</span>МВФ&nbsp;<span>відмовився від програми EFF з Україною тому що вони не відкривають зараз програми EFF ні для кого</span> - Міністр фінансів оприлюднив дату засідання Ради директорів МВФ
    Серггій Марченко пояснив, що МВФ відмовився від програми EFF з Україною тому що вони не відкривають зараз програми EFF ні для кого

    За інформацією, отриманою з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня

    Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду по програмі для України має відбутись 5 червня.

    Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

    «За інформацією, отриманою з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація. Точніше можна буде сказати наступного тижня (інтерв'ю записано у четвер, 28 травня, – ред.). Чому не цього місяця? Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day – у США вихідний (у цьому році випадає на 25 травня, – ред.), він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити», - сказав Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

    Він зазначив, що свою частину роботи Україна зробила. Президент, Прем'єр-міністр, глава НБУ і міністр фінансів ще підпишуть Letter of Intent (лист про наміри).

    Міністр пояснив, що МВФ відмовився від програми EFF з Україною тому що вони не відкривають зараз програми EFF (Extended Fund Facility, програма розширеного фінансування, – ред.) ні для кого.

    «Основний аргумент: МВФ каже, що ми – в економічній кризі і ми не можемо спланувати програму на три роки. Адже EFF – трирічна програма. Це був єдиний аргумент. Ми довго боролися за EFF, оскільки пройшли по ній 99% шляху. Для нас це була досить несподівана історія», - сказав міністр.

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Вона поінформувала, що затвердження Радою директорів МВФ першого траншу узгодженої програми stand-by на наступні 18 місяців відбудеться найближчим часом. Співрозмовники погодилися, що перехід до програми stand-by значно полегшує виділення фінансової підтримки під час пандемії.

    МВФ США міністр фінансування Володимир Зеленський Україна президент Сергій Марченко
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