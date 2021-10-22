Коронавірусна криза: економіки яких країн відновлюються найповільніше

Рівень вакцинації населення в африканських країнах є чи не найнижчим у світі

Найбільш економічно вразливими до пандемії виявилися країни Африки

Найбільш повільно відновлюється від наслідків пандемії коронавірусу економіка африканських країн, що розташовані на південь від пустелі Сахара. Це відбувається на тлі дефіциту вакцин у цьому регіоні, повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного валютного фонду (МВФ).

МВФ очікує, що зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країн на південь від Сахари у 2021 році складе 3,7%, а у 2022 році – 3,8%.

Фонд зазначив, що через відсутність доступу до вакцин країни регіону будуть роками відставати від розвинених економік. Крім того, подальші перспективи їх розвитку залежать від подальшого перебігу пандемії та вакцинації.

При цьому, економіка Південно-Африканської Республіки, що є найбільш промислово розвиненою країною континенту, поточного року зросте на 5%, але у наступному році темпи її зростання сповільняться до 2,2%.

Світове зростання цін на нафту дозволить ВВП Нігерії зрости цього року на 2,6%. Економіка Анголи скоротиться у поточному році на 0,7%, але у наступному додасть 2,4%.

Однією з найгостріших економічних проблем, із якими стикнувся регіон внаслідок пандемії, є продовольча інфляція. Вона зростає з 2019 року і лише упродовж серпня додала 10,9% у 25 країнах.

Продовольча інфляція у країнах на південь від Сахари зростала з 2019 року. У серпні вона склала 10,9 відсотка в 25 країнах регіону, до щомісячних даних яких у МВФ був доступ. Подорожчання їжі залишиться гострою проблемою, зокрема для 30 млн людей, які опинилися в крайній убогості на тлі пандемії коронавірусу.

Експерти пов'язують показники бідності з низьким рівнем вакцинації у країнах з невеликими доходами на душу населення.

Раніше повідомлялося, що в Африці виявили штам коронавірусу з 34 мутаціями.

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